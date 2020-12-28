Мать погибшей сотрудницы «Дэнцу» призывает к дальнейшим мерам по предотвращению смерти от переутомления

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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Мать покончившей с собой пять лет назад из-за переутомления сотрудницы компании «Дэнцу» призвала правительство принять дальнейшие меры для предотвращения таких смертей.

В своей записке Такахаси Юкими, 57-летняя мать погибшей Такахаси Мацури, потребовала, чтобы правительство обязало ввести систему, предотвращающую длительный рабочий день, ведущий к смерти от переутомления.

«Пожалуйста, приложите серьезные усилия, чтобы предотвратить смерть от переутомления и не увеличивайте число таких жертв, как наша», – сказала она.

Если бы Мацури была жива, ей было бы 29 лет, сказала мать о своей дочери, которая покончила жизнь самоубийством 25 декабря 2015 года, работая в японском рекламном агентстве, и добавила, что всегда будет помнить каждый миг из тех 24 лет, которые прожила её любимая дочь.

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