Мать погибшей сотрудницы «Дэнцу» призывает к дальнейшим мерам по предотвращению смерти от переутомления
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 декабря (Jiji Press). Мать покончившей с собой пять лет назад из-за переутомления сотрудницы компании «Дэнцу» призвала правительство принять дальнейшие меры для предотвращения таких смертей.
В своей записке Такахаси Юкими, 57-летняя мать погибшей Такахаси Мацури, потребовала, чтобы правительство обязало ввести систему, предотвращающую длительный рабочий день, ведущий к смерти от переутомления.
«Пожалуйста, приложите серьезные усилия, чтобы предотвратить смерть от переутомления и не увеличивайте число таких жертв, как наша», – сказала она.
Если бы Мацури была жива, ей было бы 29 лет, сказала мать о своей дочери, которая покончила жизнь самоубийством 25 декабря 2015 года, работая в японском рекламном агентстве, и добавила, что всегда будет помнить каждый миг из тех 24 лет, которые прожила её любимая дочь.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]