Японское исследование показало, что более 40% тех, кто считает, что спит достаточно, на самом деле недосыпают

Новости

Токио, 15 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа обнаружила, что более 40 процентов людей, считающих, что они спят достаточно, на самом деле недосыпают.

Группа исследователей под руководством Янагисавы Масаси, профессора и директора Международного института интегративной медицины сна при Университете Цукубы, сообщила, что во многих случаях наблюдаются расхождения между самооценкой продолжительности и качества сна и результатами анализов, например, с помощью исследований мозговых волн.

Команда пришла к выводу, что трудно диагностировать состояние сна, основываясь только на информации, сообщаемой самими людьми, и что объективные измерения важны. Результаты исследования будут опубликованы в онлайн-издании американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда провела опрос 421 человека в возрасте 20-79 лет, проживающих в Японии, которые не получали лечения от расстройств сна. Она проанализировала разрывы между их ответами о продолжительности и качестве сна и оценками врачей, основанными на данных мозговых волн и уровня насыщения крови кислородом.

Опрос показал, что около 45% респондентов, которые сказали, что спали достаточно, на самом деле, похоже, испытывали недостаток сна. С другой стороны, около 66% респондентов, которые жаловались на бессонницу, включая трудности с засыпанием, объективно не имели никаких проблем.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме