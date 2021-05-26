В Японии примут меры по предотвращению чрезмерной сверхурочной работы в условиях пандемии
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Токио, 25 мая (Jiji Press). Министерство труда Японии заявило во вторник, что предпримет дальнейшие шаги для предотвращения переутомления среди медицинских и других работников важнейших сфер в условиях пандемии COVID-19.
Министерство заявило, что будет принимать соответствующие меры, в том числе сокращение продолжительности рабочего дня там, где ощущается нехватка рабочей силы из-за пандемии.
Это обещание было включено в проект обновлённого плана, в котором прописаны меры по предотвращению смертей от переутомления.
План обновляется каждые три года. 25 мая комиссия, в которую вошли члены семей умерших от переутомления, и члены профсоюза одобрили проект. Правительство намерено принять обновлённый план в июле.
Члены группы стремились исправить ситуацию, в которой основные работники в секторах здравоохранения, ухода за престарелыми, доставки и розничной торговли вынуждены работать сверхурочно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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