Исследование ВОЗ показывает, что долгий рабочий день приводит к ранней смерти
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Эмма Фардж
ЖЕНЕВА (Рейтер). Долгий рабочий день убивает сотни тысяч людей в год, и наблюдается тенденция к ухудшению, которая может усилиться из-за пандемии COVID-19, заявила 17 мая Всемирная организация здравоохранения.
О результатах первого глобального исследования смертей людей, связанных с увеличенным рабочим днём, говорится в статье в журнале Environment International; они показали, что в 2016 году 745000 человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с продолжительным рабочим днём. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.
«Работа 55 и более часов в неделю несёт серьезную опасность для здоровья», – сказала Мария Нейра, директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ.
«При помощи этой информации мы хотим способствовать активным действиям, большей защите работников», – сказала она.
Совместное исследование, проведенное ВОЗ и Международной организацией труда, показало, что большинство умерших (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста. Часто смерть наступала намного позже, иногда спустя десятилетия после долгих рабочих смен.
Исследование также показало, что больше всего страдали люди, живущие в Юго-Восточной Азии и регионе западной части Тихого океана, определённом ВОЗ, который включает Китай, Японию и Австралию.
В целом, исследование, основанное на данных из 194 стран, показало, что работа 55 или более часов в неделю связана с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с 35-40-часовой рабочей неделей.
Исследование охватывало период 2000-2016 годов и не учитывало пандемию COVID-19, но официальные лица ВОЗ заявили, что рост удалённой работы и глобальный экономический спад в результате чрезвычайной ситуации с коронавирусом, возможно, увеличивают риски.
«Пандемия ускоряет развитие событий, которые могут способствовать тенденции к увеличению рабочего времени», – заявила ВОЗ, по оценкам которой по крайней мере 9% людей работают сверхурочно.
Сотрудники ВОЗ, в том числе её руководитель Тедрос Адханом Гебрейесус, говорят, что они много работали во время пандемии, а Нейра сказала, что агентство ООН будет стремиться улучшить свою политику в свете результатов исследования.
По словам технического специалиста ВОЗ Фрэнка Пега, ограничение рабочего времени было бы выгодно для работодателей, поскольку доказано, что это увеличивает производительность труда: «Это действительно разумный выбор – не увеличивать продолжительность рабочего дня в условиях экономического кризиса».
(Репортаж Эммы Фардж; редактирование Гарета Джонса, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Щелкните, чтобы увидеть ограничения -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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