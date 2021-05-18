Исследование ВОЗ показывает, что долгий рабочий день приводит к ранней смерти

Новости



ФОТОГРАФИЯ: Люди идут на работу в утренний час пик в финансовом районе Кэнэри-Уорф в Лондоне, Великобритания, 26 января 2017 г. REUTERS / Eddie Keogh

Эмма Фардж

ЖЕНЕВА (Рейтер). Долгий рабочий день убивает сотни тысяч людей в год, и наблюдается тенденция к ухудшению, которая может усилиться из-за пандемии COVID-19, заявила 17 мая Всемирная организация здравоохранения.

О результатах первого глобального исследования смертей людей, связанных с увеличенным рабочим днём, говорится в статье в журнале Environment International; они показали, что в 2016 году 745000 человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с продолжительным рабочим днём. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

«Работа 55 и более часов в неделю несёт серьезную опасность для здоровья», – сказала Мария Нейра, директор Департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ.

«При помощи этой информации мы хотим способствовать активным действиям, большей защите работников», – сказала она.

Совместное исследование, проведенное ВОЗ и Международной организацией труда, показало, что большинство умерших (72%) были мужчинами среднего и старшего возраста. Часто смерть наступала намного позже, иногда спустя десятилетия после долгих рабочих смен.

Исследование также показало, что больше всего страдали люди, живущие в Юго-Восточной Азии и регионе западной части Тихого океана, определённом ВОЗ, который включает Китай, Японию и Австралию.

В целом, исследование, основанное на данных из 194 стран, показало, что работа 55 или более часов в неделю связана с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с 35-40-часовой рабочей неделей.

Исследование охватывало период 2000-2016 годов и не учитывало пандемию COVID-19, но официальные лица ВОЗ заявили, что рост удалённой работы и глобальный экономический спад в результате чрезвычайной ситуации с коронавирусом, возможно, увеличивают риски.

«Пандемия ускоряет развитие событий, которые могут способствовать тенденции к увеличению рабочего времени», – заявила ВОЗ, по оценкам которой по крайней мере 9% людей работают сверхурочно.

Сотрудники ВОЗ, в том числе её руководитель Тедрос Адханом Гебрейесус, говорят, что они много работали во время пандемии, а Нейра сказала, что агентство ООН будет стремиться улучшить свою политику в свете результатов исследования.

По словам технического специалиста ВОЗ Фрэнка Пега, ограничение рабочего времени было бы выгодно для работодателей, поскольку доказано, что это увеличивает производительность труда: «Это действительно разумный выбор – не увеличивать продолжительность рабочего дня в условиях экономического кризиса».

(Репортаж Эммы Фардж; редактирование Гарета Джонса, перевод Nippon.com)

(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Щелкните, чтобы увидеть ограничения -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Статьи по теме