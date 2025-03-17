Путешествие по местам цветения сакуры в Камакуре: любование цветами среди древних храмов и святилищ

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

Хотя в Японии официально не определён национальный цветок, если бы пришлось выбирать, то «сакура», несомненно, заняла бы первое место. Фотограф древней столицы представляет захватывающие весенние пейзажи, когда богатая природой Камакура (префектура Канагава) окутывается нежно-розовым цветом.

В Камакуре цветущей сакурой любуются во время пеших прогулок

Цветение сакуры, возвещающее о приходе весны – это то, чего с нетерпением ожидает каждый японец. Помимо удовольствия от созерцания цветов, сакура ярко украшает важные жизненные события, такие как выпускные церемонии, поступление в учебные заведения или начало трудовой деятельности.

Хотя существуют некоторые различия в зависимости от погоды в конкретном году, в Камакуре сезон цветения обычно продолжается с конца марта до начала апреля. Хотя традиционно ханами ассоциируется с пикниками на расстеленных ковриках, в городской черте Камакуры такой обычай встречается редко. Поскольку «камакурский стиль» заключается в посещении храмов и святилищ с любованием сакурой, я хотел бы предложить рекомендуемый маршрут для ханами, который можно пройти за один день.



Гора Роккокукэндзан, возвышающаяся к северо-востоку от станции Кита-Камакура (фото Харада Хироcи)

Начнём наш путь со станции JR Кита-Камакура. Двигаясь на юго-восток по префектурной дороге №21, вы увидите по обеим её сторонам холмы, соперничающие друг с другом в великолепии цветения сакуры. Особенно впечатляют бело-розовые цветы ямадзакуры, официально признанной «символическим деревом города Камакура».

Пройдя примерно километр, слева от вас откроется вид на монастырь Кэнтёдзи. Это знаменитый монастырь, который в период Камакура занимал высшее положение в системе «Годзан» (Пять гор) иерархии дзэн-буддийских храмов. Дорога от главных ворот до Саммон (Трёхъярусных ворот) представляет собой одну из самых красивых аллей сакуры во всей Камакуре и выглядит поистине великолепно. А пройдя через Саммон, вы сможете полюбоваться разнообразными сортами сакуры, расцветающими в разных уголках территории монастыря.



Аллея сакуры перед воротами Саммон монастыря Кэнтёдзи (фото Харада Хироcи)

Преодолев подъём Кобукуродзака, вы выйдете к святилищу Цуругаока Хатимангу – сердцу Камакуры. Пруд Гэндзи, расположенный справа после прохождения через третьи ворота-тории у главного входа, окружён сакурой изысканного сорта сомэй ёсино. Здесь стоит любоваться не только цветущими деревьями, но и завораживающим зрелищем опадающих цветов. Сакура-фубуки – настоящий «снегопад сакуры» из лепестков, кружащихся на ветру, а хана-икада, волшебные «цветочные плоты» из опавших лепестков, плавающих на зеркальной поверхности воды, несомненно очаруют каждого, кто их увидит.



Лепестки, плавающие на пруду Гэндзи (фото Харада Хироcи)

Цветочные пейзажи меняются в разгар весны

Паломническая дорога Данкадзура святилища Цуругаока Хатимангу представляет собой великолепную аллею, образованную примерно 180 деревьями сакуры. Пройдя через этот чарующий нежно-розовый туннель, вы можете продолжить свой путь от станции Камакура к монастырю Хасэдэра, расположенному в западном районе Камакуры. На поезде линии Эноден до ближайшей станции Хасэ можно добраться всего за 5 минут, а если предпочитаете прогулку, то пешком путь займёт около 30 минут.



Данкадзура – 500-метровая дорога, соединяющая площадь перед станцией Камакура и святилище Цуругаока Хатимангу (фото Харада Хироcи)

В этом районе широко известен Великий будда Камакуры в монастыре Котокуин (изображённый на заглавном фото), однако величественная статуя одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон в монастыре Хасэдэра также славится как одна из крупнейших деревянных буддийских статуй во всей Японии. Рядом с павильоном Каннон (главным павильоном монастыря), где размещена впечатляющая, более чем 9-метровая главная статуя, произрастает величественное дерево сакуры. Ежегодно 8 апреля под этим деревом проводится особый «Праздник цветов» Камбуцу-э, посвящённый дню рождения Будды Шакьямуни.



Сакура, украшающая главный павильон монастыря Хасэдэра. На фоне голубого неба она ослепительно красива (фото Харада Хироcи)

Вернитесь на станцию Камакура до заката и посетите храм Мёхондзи, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от восточного выхода. Это древнейший храм школы Нитирэн, также знаменитый тем, что сакура сорта сомэй ёсино здесь распускается раньше, чем в окрестных местах. Непременно стоит посетить это место и после периода полного цветения. Опадающие лепестки сакуры создают волшебный ковёр на территории храма, а вслед за ними распускаются изумительные ярко-розовые цветы кайдо (яблони Холла), представляя собой новую великолепную картину весны.



Перед залом Сосидо храма Мёхондзи. После опадающей сакуры наступает лучшее время любования кайдо (фото Харада Хироcи)

Завершите свою прогулку по местам цветения сакуры посещением храма Хонгаку-дзи, расположенного в непосредственной близости от станции. Здесь особой популярностью пользуется плакучая сакура (сидарэдзакура), которая распускается одной из первых в Камакуре, и её изящный силуэт особенно восхитителен на фоне багряного неба заката. С наступлением сумерек зажигаются фонари, предоставляя возможность насладиться волшебным зрелищем ночной сакуры. И хотя плакучая сакура завершает свой лучший период цветения несколько раньше других сортов, растущая по соседству махровая сакура (яэдзакура) будет продолжать радовать глаз своим пышным цветением до самого конца весны.



Вечерний вид плакучей сакуры в храме Хонгакудзи (фото Харада Хироcи)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Великий будда Камакуры в монастыре Котокуин (фото Харада Хироcи)