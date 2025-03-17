Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом
Путешествие по местам цветения сакуры в Камакуре: любование цветами среди древних храмов и святилищ
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В Камакуре цветущей сакурой любуются во время пеших прогулок
Цветение сакуры, возвещающее о приходе весны – это то, чего с нетерпением ожидает каждый японец. Помимо удовольствия от созерцания цветов, сакура ярко украшает важные жизненные события, такие как выпускные церемонии, поступление в учебные заведения или начало трудовой деятельности.
Хотя существуют некоторые различия в зависимости от погоды в конкретном году, в Камакуре сезон цветения обычно продолжается с конца марта до начала апреля. Хотя традиционно ханами ассоциируется с пикниками на расстеленных ковриках, в городской черте Камакуры такой обычай встречается редко. Поскольку «камакурский стиль» заключается в посещении храмов и святилищ с любованием сакурой, я хотел бы предложить рекомендуемый маршрут для ханами, который можно пройти за один день.
Начнём наш путь со станции JR Кита-Камакура. Двигаясь на юго-восток по префектурной дороге №21, вы увидите по обеим её сторонам холмы, соперничающие друг с другом в великолепии цветения сакуры. Особенно впечатляют бело-розовые цветы ямадзакуры, официально признанной «символическим деревом города Камакура».
Пройдя примерно километр, слева от вас откроется вид на монастырь Кэнтёдзи. Это знаменитый монастырь, который в период Камакура занимал высшее положение в системе «Годзан» (Пять гор) иерархии дзэн-буддийских храмов. Дорога от главных ворот до Саммон (Трёхъярусных ворот) представляет собой одну из самых красивых аллей сакуры во всей Камакуре и выглядит поистине великолепно. А пройдя через Саммон, вы сможете полюбоваться разнообразными сортами сакуры, расцветающими в разных уголках территории монастыря.
Преодолев подъём Кобукуродзака, вы выйдете к святилищу Цуругаока Хатимангу – сердцу Камакуры. Пруд Гэндзи, расположенный справа после прохождения через третьи ворота-тории у главного входа, окружён сакурой изысканного сорта сомэй ёсино. Здесь стоит любоваться не только цветущими деревьями, но и завораживающим зрелищем опадающих цветов. Сакура-фубуки – настоящий «снегопад сакуры» из лепестков, кружащихся на ветру, а хана-икада, волшебные «цветочные плоты» из опавших лепестков, плавающих на зеркальной поверхности воды, несомненно очаруют каждого, кто их увидит.
Цветочные пейзажи меняются в разгар весны
Паломническая дорога Данкадзура святилища Цуругаока Хатимангу представляет собой великолепную аллею, образованную примерно 180 деревьями сакуры. Пройдя через этот чарующий нежно-розовый туннель, вы можете продолжить свой путь от станции Камакура к монастырю Хасэдэра, расположенному в западном районе Камакуры. На поезде линии Эноден до ближайшей станции Хасэ можно добраться всего за 5 минут, а если предпочитаете прогулку, то пешком путь займёт около 30 минут.
В этом районе широко известен Великий будда Камакуры в монастыре Котокуин (изображённый на заглавном фото), однако величественная статуя одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон в монастыре Хасэдэра также славится как одна из крупнейших деревянных буддийских статуй во всей Японии. Рядом с павильоном Каннон (главным павильоном монастыря), где размещена впечатляющая, более чем 9-метровая главная статуя, произрастает величественное дерево сакуры. Ежегодно 8 апреля под этим деревом проводится особый «Праздник цветов» Камбуцу-э, посвящённый дню рождения Будды Шакьямуни.
Вернитесь на станцию Камакура до заката и посетите храм Мёхондзи, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от восточного выхода. Это древнейший храм школы Нитирэн, также знаменитый тем, что сакура сорта сомэй ёсино здесь распускается раньше, чем в окрестных местах. Непременно стоит посетить это место и после периода полного цветения. Опадающие лепестки сакуры создают волшебный ковёр на территории храма, а вслед за ними распускаются изумительные ярко-розовые цветы кайдо (яблони Холла), представляя собой новую великолепную картину весны.
Завершите свою прогулку по местам цветения сакуры посещением храма Хонгаку-дзи, расположенного в непосредственной близости от станции. Здесь особой популярностью пользуется плакучая сакура (сидарэдзакура), которая распускается одной из первых в Камакуре, и её изящный силуэт особенно восхитителен на фоне багряного неба заката. С наступлением сумерек зажигаются фонари, предоставляя возможность насладиться волшебным зрелищем ночной сакуры. И хотя плакучая сакура завершает свой лучший период цветения несколько раньше других сортов, растущая по соседству махровая сакура (яэдзакура) будет продолжать радовать глаз своим пышным цветением до самого конца весны.
Фотографии и текст: Харада Хироcи
Фотография к заголовку: Великий будда Камакуры в монастыре Котокуин (фото Харада Хироcи)