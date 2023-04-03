Удзуки (четвёртая луна): День рождения Будды, первый кацуо, любование цветами глицинии

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

Камбуцу-э, День рождения Будды Шакьямуни

8-й день четвёртой луны считается днём рождения Будды, и в этот день в храмах по всей стране устанавливают «павильоны цветов» хана-мидо, чтобы отпраздновать Камбуцу-э, День рождения Будды. Его также называют Ханамацури, «Праздником цветов», из-за обилия цветочных приношений – пионов ботан (пион древовидный) и сякуяку (пион многоцветковый), ирисов и других.

Название Ханамацури появилось в начале периода Мэйдзи (1868-1912), монахи буддийской школы Дзёдо синсю стали так называть праздник из-за того, что яркие цветы исцеляют людские сердца, и впоследствии это название закрепилось.



«Павильон цветов» хана-мидо в «Записях течения года Восточной столицы: летний раздел» (Тото сайдзики нацу-но бу). Здесь мы видим статуэтку Будды, помещённую в бадью, которую при помощи черпаков поливают чаем (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Как показано на картинке выше, в хана-мидо помещают бадью, а в центре закрепляют статуэтку, представляющую новорожденного Будду. Прихожане поливают статую Будды «сладким чаем» аматя. Чай здесь символизирует первое после рождения омовение Будды, оно является ритуалом, направленным на обеспечение здоровья детей и избавление от болезней всех людей.

Согласно «Иллюстрированной годовой хронике Эдо, увиденной на укиё-э» (изд-во «Кавадэ сёбо синся»), в период Эдо люди приносили этот аматя домой, готовили на нём тушь, писали на бумаге «Пять бодхисаттв великой силы» (годайрики босацу) и клали бумагу в сундук с одеждой. Таким образом, в период Эдо, похоже, распространилось поверье, что так можно отпугнуть вредных насекомых.

Камбуцу-э – ежегодное мероприятие, которое до сих пор проводится в различных храмах. В одних День рождения Будды празднуют 8 апреля, а в других – в мае, поскольку полный расцвет цветов наступает примерно на месяц позднее, а без этого праздник теряет свою сезонную атмосферу.

Новая зелень, кукушка в горах, первый кацуо

Поэт жанра хайку Ямагути Содо, родившийся в 1642 году, сложил известное стихотворение: «Новая зелень, // кукушка в горах, // первый кацуо (тунец-бонито)» (Мэ ни аоба // яма хототогису // хацу кацуо). Оно показывает, насколько народ в период Эдо (1603-1868) радовался началу лова этой рыбы.

С иероглифом «первый»

Гордо оповещает:

«Кацуо! Кацуо!»

И дальше спешит

Это стихотворение сложил Кобаяси Исса (1763-1828). В нём изображён торговец рыбой, который заполучил первого в новом году тунца-бонито и оповещает: «Кацуо! Кацуо!», расхаживая по городу. Мужчины не находят себе места от волнения., ведь о первом кацуо говорят: «Отведай, даже если придётся заложить жену!».

Выражение о том, что для покупки первого кацуо придётся отдать жену в заклад, отражает дороговизну этого деликатеса. Есть, например, запись о том, что в 9 году Бунка (1812) высококлассный ресторан купил три рыбы за 2 рё и 1 бу, что в пересчёте на современные деньги составляет примерно 405 000 йен («Бухгалтерия Эдо», Эдо-но дзэникандзё, изд-во «Ёсэнся»). Обычным людям такая еда не по карману.

Через какое-то время цена опускается и устанавливается примерно на уровне 250 мон за штуку (примерно 7500 йен, по данным той же книги). Для простых людей это всё ещё недёшево, но к лавке уже начинают собираться женщины из съёмных домов нагая, как показывает сценка на картинке к заголовку.

«Продавцы кацуо общаются только с богачами, покупателей они не зазывают». Так написал Дзиппэнся Икку в «Паломничестве к Шести буддам Амида» (Рокуамида моодэ), дневнике однодневного путешествия в Эдо. Он ясно говорит, что такие торговцы не имеют дела с простым народом.

Толпы стекаются посмотреть на глицинии в святилище Камеидо Тэндзин

Месяц удзуки в период Эдо – время начала летних распродаж.

В городе Эдо появляются продавцы москитных сеток и золотых рыбок, это тоже характерная примета времени года.



Слева – Утагава Куниёси, гравюра из серии «Сто рассказов о всевозможных золотых рыбках» (Кингё дзукуси хяку моногатари) с новаторской композицией, в которой кошка смотрит на золотую рыбку, плавающую в бадье (источник: colbase); справа – продавец москитных сеток в «Полном иллюстрированном описании занятий» (Сёкунин-дзукуси экотоба, свиток, в картинах объясняющий ремёсла и обычаи в период Эдо, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Во время, когда люди готовились к приходу лета, москитные сетки для защиты от вредителей пользовались большим спросом. Торговцы ходили по городу и привлекали внимание криками «Москитные сетки, зелёные, москитные сетки!».

В то же время продавцы золотых рыбок кричали: «Мэдака, золотые рыбки!», и на их крики сбегались дети.

Популярным развлечением было любование цветами глициний, и известные своими глициниями места, такие как святилище Камэидо Тэндзин, заполняли толпы людей. В этом святилище и сейчас проводится праздник глициний. Согласно веб-сайту святилища, там есть более 50 решёток со свисающими ветвями глициний. Одновременное цветение множества цветов представляет собой захватывающее зрелище, а воздух в это время напоен сладким ароматом.



Слева – святилище Камеидо Тэммангу и решетка с глициниями из серии гравюр Хиросигэ «Тридцать шесть видов Восточной столицы» (собрание Национальной парламентской библиотеки); справа – Кацусика Хокусай, «Трясогузка и глицинии». Трясогузка (яп. сэкирэй) – птица семейства воробьиных (источник: colbase.com)

Такими же видами любовались и в период Эдо, они описаны в «Цветочном календаре Эдо» (Эдо мэйсё ханагоёми), рассказывающем о знаменитых местах цветения в разные времена года: «В разгар сезона цветы отражаются в пруду, где текущая вода как будто окрашивается в пурпур».

В то время под решетками с глициниями стояли чайные домики. Они были известны тем, что там в том числе подавали пресноводных моллюсков сидзими. Здесь они назывались нарихира сидзими из-за того, что их собирали в районе моста Нарихира на притоке реки Сумида. То, что река Сумида когда-то была местом сбора моллюсков, даёт понять отличия того периода от современности.

Четвёртая луна – время смены одежды. Больше всего смена одежды была заметна у самураев, а бедные простолюдины носили неброские долго ношеные вещи, так что особых изменений в их облике не происходило.

Обычай смены одежды зародился в «Запретном дворце» Кинри, императорской резиденции в Киото, где в новолуние (то есть первый день) четвёртой луны вместо подбитой ватой одежды надевали многослойные авасэ, и самураям было приказано поступать так же.

Со сменой одежды у самураев в городе пейзаж преображался, и это тоже было признаком приближения лета.

Иллюстрация к заголовку: Тоёкуни Утагава III, «У-но ханадзуки». Женщины окружили торговца рыбой, пришедшего торговать в съёмных домах ура нагая. Торговец режет рыбу и тут же её продаёт. Эта гравюра укиё-э иллюстрирует быт в домах нагая в те времена (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)