Сёгунат Камакура: начало правления Минамото-но Ёритомо

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

На вопрос, где находилось правительство сёгуната Эдо, многие навскидку назовут замок Эдо. А как обстояли дела с Камакурским сёгунатом? Посмотрим, как и почему Минамото-но Ёритомо, герой исторического сериала NHK этого года «13 вассалов Камакурского правителя», выбрал для своей ставки такое довольно неприметное место, как посёлок Камакура недалеко от Токийского залива.

Самым заметным ориентиром Камакуры является святилище Цуругаока Хатимангу. Хондэн, главный павильон святилища, обращён к Вакамия-одзи – длинному проспекту, выходящему к морю. Мощь и прямота форм главного павильона воплощает в себе суть духа самурайского общества. Однако, конечно же, настоящая новая политика того времени вершилась не в Хатимангу.



Вид от главного павильона святилища Цуругаока Хатимангу на проспект Вакамия-одзи (фото автора)

Ёритомо повёл свои войска, собранные из самураев Восточных земель, в Камакуру, и учредил свою «полевую ставку», бакуфу, в Окура, позади и восточнее святилища Цуругаока Хатимангу. Это бакуфу также было известно как «сёгунат Окура». В настоящее время от него сохранилось только место под названием Нисимикадо на территории начальной школы Сэйсэн, где были когда-то расположены выходящие на четыре стороны света ворота, там установлена мемориальная каменная стела.

По данным Музея истории и культуры Камакура, длина и ширина участка, который занимало бакуфу, оценивается примерно в 200 и несколько десятков метров, хотя данных раскопок мало, предположение основано на легендах. Осава Идзуми, научный работник отдела работы с посетителями музея, говорит: «Существует теория, что территория ставки сёгуна распространяется ещё немного дальше на восток, потому что археологические раскопки на востоке участка выявили остатки усадьбы». В любом случае, это было относительно небольшое пространство, и, согласно летописи периода Камакура «Зерцало Восточных земель» (Адзума кагами), в момент основания ставки там собралось 311 самураев.



Участок от каменной стелы Нисимикадо на переднем плане до Канадзавского тракта позади отмечает границу одной из сторон территории сёгуната Окура (фото автора)

Сёгунат располагался в Окура только во времена Минамото-но Ёритомо и Ходзё Ёситоки, а во время правления третьего правителя из рода Ходзё, Ходзё Ясутоки, его перенесли в другое место.

Представления поколения «хорошей страны»

Автор принадлежит к поколению, в учебниках которого писали, что сёгунат Камакура основан в 1192 году, по правилам гороавасэ его запоминали по фразе ий куни цукуро, «построим хорошую страну» (1 – и(ти), 1 – и(ти), 9 – ку, 2 – ни). Нас учили, что после победы над родом Тайра в битве в заливе Данноура Ёритомо стал сёгуном в 1192 году и основал сёгунат Камакура. По этой причине меня беспокоило отсутствие памятников тогдашнего сёгуната, соответствовавших образу «полномасштабного правительства».

Обращаясь к историческим фактам, мы обнаружим, что Ёритомо на саомм деле основал «сёгунат Окура» ещё в 1180 году, на 12 лет раньше. Он воевал с Тайра, в том числе в битве у реки Фудзи, по меньшей мере в течение пяти лет, предшествовавших битве при Данноура, которая произошла в 1185 году.

В такой ситуации, помимо усадьбы сёгуна, старались создать центр управления войсками самурайдокоро, который занимался военными действиями и в случае сражений возглавлявший его начальник самурайдокоро-бэтто осуществлял общее управление войсками, то есть это было не столько «военное правительство» бакуфу как таковое, сколько военный лагерь. Создание полноценного правительства потребовало ещё 12 лет, за это время появились монтюдзё, занимавшееся исками о земле, и мандокоро, управлявшее политическими и финансовыми делами.

Во время войны между Минамото и Тайра самураи Восточных земель жили в своих поместьях, готовясь к мобилизации в случае внезапных военных действий. Осава Идзуми говорит: «В то время вассалы гокэнин перемещались между своими поместьями и Камакурой, там постоянно не жило много воинов».

Процесс создания сёгуната Камакура

1180 Минамото-но Ёритомо собирает войска и входит в Камакуру, основывает «сёгунат Окура» и самурайдокоро (аргумент тех, кто считает временем основания сёгуната 1180 год) Битва при реке Фудзи 1184 Учреждены монтюдзё и кумондзё (учреждение учёта государственных документов) 1185 Род Тайра потерпел окончательное поражение в битве при Данноура Учреждены должности наместников сёгуна в каждой земле (сюго) и представителей бакуфу в поместьях (дзито) (аргумент теории основания сёгуната в 1185 году) 1189 Преследование и гибель бежавшего в землю Осю Ёсицунэ 1192 Ёритомо получил должность сэйи тайсёгун (аргумент теории основания сёгуната в 1192 году) Учреждено мандокоро, управление политики и финансов 1199 Внезапная смерть Ёритомо

Профессор Хонго Кадзуто из Историографического института Токийского университета сомневается в том, что временем создания сёгуната стоит считать 1192 год, когда Ёритомо был назначен сёгуном. В книге «Эпоха рода Ходзё» (изд-во «Бунсю синсё») он пишет, что в этот год императорский двор признал Ёритомо главным в Восточных землях, это дискурс столичных властей. Хонго считает, что временем создания сёгуната следует считать 1180 год, поскольку Ёритомо стремился создать организацию из самураев и для самураев, не полагаясь на логику императорского двора. Идея состоит в самом появлении правительства самураев – пускай даже в небольших масштабах, поскольку в условиях войны взять всю страну под полный контроль было невозможно.

Ёритомо, который жил в ссылке в земле Идзу 20 лет, а затем собрал войска для создания сёгуната, умер в 1199 году при падении с лошади, прожив 53 года. Хотя его смерть наступила в результате несчастного случая, появилась легенда, что его покарали мстительные духи погибших. Каким было это недолгое правление Ёритомо и чем было вызвано появление этой легенды? В следующей статье мы остановимся на этом подробнее.



Могила Минамото-но Ёритомо рядом с местом, где находился «сёгунат Окура» (фото автора)

Фотография к заголовку: Каменная стела на месте, где располагался сёгунат Окура (фото автора)

● Памятные места (ссылки на японском языке)