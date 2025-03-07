Внешняя политика администрации Трампа с пророссийским уклоном: тупиковая ситуация с перемирием в Украине

В то время как пророссийская внешняя политика президента США Трампа становится все более очевидной, ситуация в Украине погружается в хаос, а последствия этого распространяются на обстановку в Восточной Азии, в том числе на Тайвань.

Провал саммита и прекращение военной помощи

Наиболее ярко пророссийская позиция Трампа проявилась на саммите с президентом Украины Зеленским, прошедшем в Белом доме 28 февраля. Зеленский подчеркнул недоверие к Путину, основываясь на истории многократных нарушений Россией соглашений о прекращении огня в прошлом, и потребовал «гарантий безопасности», включающих возможность военного реагирования.

В ответ Трамп, отмахнувшись от этих опасений, заявил: «Я хорошо знаю его (Путина). Он не стремится к войне». Более того, когда вице-президент Вэнс вмешался, заявив: «В отличие от (бывшего президента) Байдена, известного лишь своей надменностью, сейчас мы должны дать шанс дипломатии», это спровоцировало острую словесную перепалку, в результате чего саммит завершился провалом. Запланированная церемония подписания соглашения о минеральных ресурсах, которое должны были подписать оба лидера, также была отменена.

Усугубляя ситуацию, администрация Трампа 3 марта приняла решение о приостановке всей военной помощи Украине. По словам высокопоставленного американского чиновника, приостановка военной помощи «будет действовать до тех пор, пока Украина не продемонстрирует искреннее стремление к мирным переговорам».

Решающие различия в восприятии

Скорейшее прекращение войны в Украине является обещанием Трампа, и нет необходимости говорить, что скорейшее прекращение огня желательно и для международного сообщества. Однако самая большая проблема заключается в том, что Трамп практически безоговорочно доверяет Путину и России и погружается в путь примирения с Россией. В конце февраля на Генеральной Ассамблее ООН США беспрецедентно проголосовали против резолюции Ассамблеи, призывающей к «осуждению российской агрессии и немедленному выводу войск». Сам Трамп также призывает к возвращению России в «Большую восьмерку» (G8) и продолжает отказываться называть нападение России «агрессивной войной».

С другой стороны, Украина неоднократно подвергалась обману со стороны России с момента насильственной аннексии Крымского полуострова в 2014 году. Даже в переговорах о прекращении огня и мирных переговорах, предложенных Трампом, обеспечение конкретных «гарантий безопасности» для предотвращения повторной агрессии России можно назвать жизненно важным для страны.

Между европейскими странами, включая Зеленского, и администрацией Трампа существуют решающие различия в восприятии относительно того, можно ли доверять действиям и обещаниям путинского режима.

По этой причине, даже до саммита США-Украина, президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер один за другим посетили США, пытаясь добиться определенного понимания от Трампа в отношении «гарантий безопасности», но не получили обещаний. В ответ на провал саммита, 2 марта на встрече лидеров 16 стран, включая европейские, проходившей в Лондоне, было достигнуто соглашение о том, что коалиция европейских добровольцев направит войска в Украину после прекращения огня для предотвращения повторной агрессии, но даже в этом случае необходима тыловая поддержка США в таких областях, как спутниковое наблюдение, разведка, информация и материально-техническое обеспечение. Поскольку Соединенные Штаты предоставили около половины военной помощи Украине за последние три года, и у европейских членов Организации Североатлантического договора (НАТО) нет иного выбора, кроме как полагаться на поддержку Соединенных Штатов, по всей Европе распространяется волнение.

«Мафия», требующая благодарности

Между тем, среди американских СМИ и международного сообщества начинают звучать критические голоса в отношении холодного поведения администрации Трампа по отношению к стране-жертве агрессии.

По поводу ссоры на саммите, когда Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в «невежливости» и неоднократно требовали «поблагодарить Соединенные Штаты», влиятельная американская газета «The Washington Post» критиковала, что это было «как босс мафии», и указала, что они «недооценивают» угрозу России(*1).

Хотя спешка с прекращением огня может быть неизбежной, можно только сказать, что разворачивание перед американскими СМИ позиции, которая, казалось бы, смотрит свысока на слабых, заставляет их подчиняться и захватывает ресурсы и землю, вызвало немалый моральный шок.

Консервативная газета «The Wall Street Journal» также указала на тот факт, что Вэнс пренебрежительно относился к войне в Украине как к «всего лишь этническому конфликту», и заявила, что провоцирование ссоры «только помогло России». В редакционной статье далее критиковалась мировая стратегия Трампа: «Если Россия получит одностороннее выгодное мирное соглашение, она нацелится на следующую цель для агрессии. Другие крупные державы также начнут нацеливаться на территории соседних стран. Вы действительно хотите такого мира?»(*2).

За такой критикой и опасениями стоит очевидная позиция администрации Трампа, которая пытается решить ситуацию только в двусторонних отношениях между США и Россией, ожидая, что Россия согласится на переговоры, если заставить слабую Украину отказаться от возвращения территории и вступления в НАТО.

Распространение на Тайвань

До предыдущей администрации Байдена было установлено основное понимание международного сообщества о том, что «изменение статус-кво силой не допускается», и для поддержания «международного порядка, основанного на верховенстве закона», недопущение агрессивной войны России стало консенсусом между США и Европой, Японией и другими странами. Однако во внешней политике администрации Трампа с уклоном в сторону России даже определение «агрессора» становится расплывчатым, и российское правительство радостно приветствует раскол между США и Европой.

На фоне очевидной пророссийской позиции на Тайване, который подвергается военному давлению со стороны Китая, распространяются опасения и тревога в отношении администрации Трампа. Для Японии, которая считает, что «кризис Тайваня – это кризис Японии», если будет достигнуто прекращение огня без наказания за изменение статус-кво силой России, это станет чрезвычайно опасным сигналом. Япония также хотела бы приложить дипломатические усилия, чтобы США, Европа и Украина могли восстановить сотрудничество и единство в подходе к переговорам о прекращении огня и мире.

Фотография к заголовку: Президент Трамп (справа) и президент Украины Зеленский спорят в Овальном кабинете Белого дома США, 28 февраля 2025 г. (AFP = Jiji).

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