Дипломатия Трампа 2.0: отчего весь мир бросает в дрожь?

Практически без изменений с первого срока пребывания у власти остается то, что провозглашаемый Трампом курс внешней политики и обеспечения безопасности зиждется на двух столпах, выражаемых лозунгами «Америка прежде всего» и «Мир через силу». Серьезной разницей на второй срок явно представляется лишь то, что фокус в дипломатии и безопасности смещается на угрозу со стороны Китая.

Во время первого президентского срока в «Национальной стратегии обеспечения безопасности» (декабрь 2017 г.) и «Стратегии национальной обороны (январь 2018 г.) администрация Трампа называла «важнейшей задачей для безопасности и процветания Соединенных Штатов стратегическое и долгосрочное соперничество со стремящимися изменить международный порядок Китаем и Россией»(*1), то есть, хотя китайской угрозе и уделялось большое внимание, роль «стратегических соперников» отводилась как Китаю, так и России.

Между тем в опубликованных в мае текущего года «Предложениях по политике обеспечения национальной безопасности “Америка прежде всего”»(*2)), который публикует аналитический центр «Политический институт “Америка прежде всего”» (AFPI), объединяющий экспертов и советников Трампа, категорически утверждается: «Самой большой угрозой для Соединенных Штатов является не война в Украине, а Китай». Российская угроза в документе практически не рассматривается – то есть тон явно изменился. Есть все основания утверждать, что Китай окончательно признан «единственным главным врагом». (Примечание переводчика: 16 декабря Си Цзиньпин заявил о готовности Китая стать «партнером и другом» США и развивать взаимовыгодное сотрудничество.)

Для Трампа, отбросившего роль «мирового полицейского» в пользу принципа «Америка прежде всего», вероятно, представляется вполне естественным сосредоточить небеспредельные военные и финансовые ресурсы на решении наиболее приоритетной задачи. В связи с этим особое внимание обращает на себя то, что при администрации Байдена в Украину влили колоссальную военную и финансовую помощь. В упомянутых «предложениях» также говорится: «мы должны прекратить вливать ограниченные ресурсы в войну, в которой для нас нет победы, и сосредоточиться на сдерживании Китая», а сам Трамп громогласно заявляет, что «может прекратить войну в Украине за 24 часа». Для продвижения дипломатии на российском направлении он вводит новую должность «специального представителя президента по Украине», выбрав на нее Кита Келлога (отставного генерал-лейтенанта сухопутных войск), занимающего должность сопредседателя группы по дипломатии и безопасности в AFPI.

На китайском направлении на главные административные и руководящие посты в сфере дипломатии и обеспечения безопасности уже назначены сенатор-республиканец Марко Рубио на пост государственного секретаря и республиканец-депутат Палаты представителей Майкл Уолц на пост советника президента по нацбезопасности. И тот, и другой – известные сторонники жесткого курса по отношению к Китаю. С другой стороны, на должность директора Национальной разведки, курирующего все разведслужбы, включая Центральное разведывательное управление, Трамп предложил Талси Габбард, которая в прошлом была депутатом Палаты представителей от Демократической партии.

В прошлом Габбард отметилась высказываниями, в которых выражалась симпатия по отношению к президенту России Владимиру Путину, и теперь американские и другие СМИ задаются вопросом: «Можно ли поручать пророссийской стороннице должность во главе всех национальных разведслужб?» и считают, что данное назначение сделано из соображений «политики в отношении Путина».

Близкий к Трампу Роберт О’Брайен (который во время первого президентского срока Трампа работал на посту советника по вопросам нацбезопасности) и некоторые другие фигуры настаивают на необходимости «поскорее закончить войну и оторвать Россию от партнерства с Китаем»(*3). Истинные намерения самого Трампа до конца не ясны, но вполне возможно, что и он нацеливается склонить Путина в свою пользу через быстрое завершение войны, после чего добиться, чтобы Россия и Китай «держались на расстоянии» друг от друга. В прошлом администрации президента Ричарда Никсона разыграла «китайскую карту» противоположным образом – сблизившись с Китаем, вынудила изолироваться Советский Союз.

Проблема состоит в рисках и влиянии такого развития событий на моральный дух международного сообщества. Нет нужды объяснять, что если Украина будет принуждаться к прекращению войны, не считаясь с понесенными людскими и территориальными потерями, то это будет попранием правила о недопустимости изменения статус-кво при помощи военной силы, которое легло в основу всего миропорядка после окончания Второй мировой войны, и повысит риск краха «порядка, основанного на верховенстве закона», поддерживаемого множеством стран, включая Японию. Это вызывает опасения и по поводу Тайваня в связи с тем, что Китай, который «не исключает силового воссоединения», может счесть такое развитие событий прецедентом и пойти на дальнейшую эскалацию военных угроз.

Предыдущий премьер-министр Японии Кисида Фумио, который сформулировал свое ощущение кризиса словами: «Сегодня – Украина, а завтра – возможно, и Восточная Азия», играл одну из лидирующих ролей в оказании помощи Украине со стороны Японии, США и стран Европы. Есть опасения, что если следующая администрация США под руководством Трампа будет продавливать на Украине «безусловный мир», то это выбьет почву из-под ног Японии и Европы и поколеблет единство не только «Большой семерки» и НАТО, но и повлечет вред для альянса Японии и США.

Еще один большой вопрос – как быть с военным альянсом России и Северной Кореи. После заключения этими странами в июне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве северокорейские войска отправляются в Россию, а северокорейские программы ядерного и ракетного развития получают технологическую поддержку.

Трамп все больше укрепляется в своей уверенности в межличностных отношениях с Путиным и председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном, исходя из опыта своего первого президентского срока, однако теперь обстановка как в Европе, так и в Восточной Азии разительно отличается от прежней, когда не было ни войны, ни отправки солдат. Сложилась ситуация, когда действия обеих стран – России и Северной Кореи – одновременно угрожают безопасности и в Европе, и в Восточной Азии. И даже если Трамп попытается наладить отношения, сделав шаги в сторону России и Северной Кореи, успех отнюдь не гарантирован – напротив, вызывает тревогу то, что они смогут обернуть это к собственной выгоде.

С Тайванем тоже остается неясность. Хотя Трамп и демонстрирует готовность вводить карательные таможенные меры в случае возникновения непредвиденной ситуации вокруг Тайваня, обещая «обложить импорт из Китая тарифами в 120-150 процентов», он весьма туманно высказывается о том, станут ли вмешиваться США и их союзники. Для Японии, Южной Кореи и других стран-союзниц и партнеров сохраняется вызывающая головную боль неясность, что со всем этим делать. Чтобы быть готовыми на случай последствий реализации Трампом своих инициатив, Японии, странам Европы и другим участникам необходимо и дальше не ослаблять всестороннего диалога и взаимодействия.

Фотография к заголовку: Кит Келлог пожимает руку Трампу после того, как тот выдвинул его на пост советника президента в своей первой администрации в феврале 2017 года. Во второй администрации Трампа Келлог назначен специальным представителем президента по делам Украины и России (AFP/Jiji Press)

(*1) ^ «Стратегия национальной обороны Соединенных Штатов Америки» (2018 National Defense Strategy), стр. 2.

(*2) ^ Подход «Америка прежде всего» по отношению к национальной безопасности США, AFPI, 9 мая 2024 г. (An America First Approach to U.S. National Security, AFPI, May 9, 2024

(*3) ^ «Трамп набирает команду антикитайских «ястребов». Почему же в Пекине испытывают облегчение?» Линлин Вэй, «Уолл-стрит джорнел», 13 ноября 2024 г. («Trump Is Recruiting a Team of China Hawks. So Why Is Beijing Relieved?» By Lingling Wei, The Wall Street Journal, Nov. 13, 2024.