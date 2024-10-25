ИНТЕРВЬЮ: Бывший посланник Японии заявил, что войска Северной Кореи меняют характер войны в Украине

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Токио, 24 октября (Jiji Press). Война в Украине приобрела иной характер с тех пор, как Северная Корея отправила войска в Россию, заявил в интервью бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Совместные учения российских и северокорейских войск являются «фактическим участием Пхеньяна в войне», заявил Мацуда, который проработал на должности посла в Украине около трёх лет, начиная с октября 2021 года.

По его словам, участие Северной Кореи в войне даст этой стране, которая не участвовала в войнах со времен Корейской войны, боевой опыт, необходимый для повышения её военного потенциала.

Он заявил, что теперь «существует риск того, что Северная Корея предпримет авантюрные действия на Корейском полуострове», и предупредил о серьёзных последствиях для безопасности Японии.

Мацуда также выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться изменить статус-кво на Дальнем Востоке, объединив усилия с Северной Кореей.

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