ИНТЕРВЬЮ: Бывший посланник Японии заявил, что войска Северной Кореи меняют характер войны в Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 октября (Jiji Press). Война в Украине приобрела иной характер с тех пор, как Северная Корея отправила войска в Россию, заявил в интервью бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Совместные учения российских и северокорейских войск являются «фактическим участием Пхеньяна в войне», заявил Мацуда, который проработал на должности посла в Украине около трёх лет, начиная с октября 2021 года.
По его словам, участие Северной Кореи в войне даст этой стране, которая не участвовала в войнах со времен Корейской войны, боевой опыт, необходимый для повышения её военного потенциала.
Он заявил, что теперь «существует риск того, что Северная Корея предпримет авантюрные действия на Корейском полуострове», и предупредил о серьёзных последствиях для безопасности Японии.
Мацуда также выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться изменить статус-кво на Дальнем Востоке, объединив усилия с Северной Кореей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?