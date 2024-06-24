Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей

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Токио, 22 июня (Jiji Press). Япония передала России свою обеспокоенность по поводу военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна в свете первого за 24 года визита президента России Владимира Путина в Северную Корею в начале этой недели, по словам японских и российских чиновников.

Накагомэ Масаси, генеральный директор Бюро по европейским делам МИД Японии, передал это послание во время встречи с Людмилой Воробьёвой, директором Третьего департамента Азии МИД России, 21 июня в Москве.

Встреча состоялась после того, как Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня подписали в Пхеньяне новый договор о стратегическом партнёрстве между своими странами.

Воробьева заявила Накагомэ, что попытки Японии протестовать категорически неприемлемы. Она объяснила инициативу администрации Путина по созданию новой структуры безопасности на Евразийском континенте.

Также в ходе встречи Накагомэ подтвердил требование Японии о немедленном прекращении вторжения России в Украину и потребовал скорейшего возобновления посещения бывшими японскими жителями семейных могил на спорных островах в северо-западной части Тихого океана. Удерживаемые Россией острова, называемые в Японии Северными территориями, были захвачены у Японии Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны.

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