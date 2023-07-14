Северная Корея и ее пособники: растущая угроза

Северная Корея активизировала испытания ракет, способных нести ядерное оружие, назвав недавние совместные военные учения США и Южной Кореи «военной провокацией». Автор рассматривает внутренние и внешние факторы, лежащие в основе северокорейской программы создания ядерного оружия, в том числе развитие отношений Северной Кореи с Китаем и Россией.

Северная Корея провела рекордное количество запусков ракет в 2022 году, при этом темпы испытаний не демонстрируют признаков снижения. Какие факторы подстегивают и стимулируют, казалось бы, безрассудную затею – ядерную и ракетную программу Северной Кореи?

Система сдержек и противовесов

Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить широкомасштабные совместные военные учения 13 марта 2023 года. За день до начала учений государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Центральная военная комиссия провела заседание и предприняла «важные практические шаги с целью более эффективного и мощного использования средств сдерживания войны в наступательных целях... то необходимо в нынешней ситуации, когда военные провокации США и Южной Кореи достигли предела терпения Северной Кореи». Впоследствии Северная Корея испытала несколько баллистических и крылатых ракет, которые, по ее утверждению, могли нести ядерное оружие. Какую выгоду стремится получить Пхеньян от этих агрессивных действий?

Главной целью, вне всякого сомнения, остается выживание режима. Подобное уже имело место после окончания Холодной войны.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда холодная война завершилась, Северная Корея столкнулась с потерей жизненно важных альянсов. В ответ Ким Чен Ир, сын и преемник Великого руководителя КНДР Ким Ир Сена, избрал для своей страны новый курс. Отказавшись от идеи своего отца построить в КНДР социалистическое государство, в котором Трудовая партия Кореи будет возглавлять нацию и ее вооруженные силы, Ким Чен Ир создал жестко централизованную систему, в которой на первое место были поставлены интересы армии, а он сам, плоть от плоти военный, руководил каждым аспектом деятельности правительства. Это была своего рода система антикризисного управления, призванная гарантировать выживание режима перед лицом внутренних и внешних угроз.

При этом крупнейшей угрозой существованию Северной Кореи Ким Чен Ир считал Соединенные Штаты. Борьба с этой страной стала его приоритетом. Именно это видение послужило причиной создания северокорейской программы ядерных разработок и в итоге получения ядерного оружия, несмотря на ожесточенные возражения международного сообщества. На момент смерти Ким Чен Ира Северная Корея все еще сражалась с задачей миниатюризации ядерного оружия и разработки системы доставки, способной достичь Соединенных Штатов, однако северокорейские ученые добились устойчивого прогресса в достижении этих целей под руководством своего третьего верховного лидера Ким Чен Ына.

Таким образом, очевидной целью деятельности КНДР после завершения холодной войны является устранение уязвимости к ядерной атаке со стороны США путем разработки собственного арсенала ядерного сдерживания. Однако на сегодняшний день реальная цель заключается в том, чтобы использовать этот арсенал для выведения отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами на новый уровень. И Пхеньян рассматривает совместные военные учения США и Южной Кореи как ключевой показатель отношения Вашингтона к Северной Корее. В июне 2018 года при поддержке Сеула Пхеньяну удалось организовать первую в истории встречу на высшем уровне глав государств США и Северной Кореи. Поскольку обе стороны пообещали стремиться к «новым отношениям», президент США Дональд Трамп согласился приостановить совместные военные учения с Южной Кореей. Неудивительно, что Пхеньян придает учениям такое большое значение.

Некоторые аналитики настаивают на том, что главной целью Северной Кореи является снятие международных санкций, введенных много лет назад в соответствии с рядом резолюций Совета Безопасности ООН. Но, судя по поведению Пхеньяна после Ханойского саммита в феврале 2019 года, когда двусторонние переговоры сорвались, лидеры КНДР обеспокоены санкциями в гораздо меньшей степени, чем совместными учениями США и Южной Кореи. Это объясняет, почему они увидели необходимость «важных практических шагов» в ответ на стартовавшие 13 марта военные учения, которые, как говорят, являются крупнейшими совместными американо-южнокорейскими учениями.

Китай блокирует ядерные испытания

До недавнего времени Пхеньян, стараясь сориентировать американо-северокорейские отношения в выгодном ему направлении, вероятно, полагался на содействие Южной Кореи. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, уделявшая приоритетное внимание взаимодействию с Северной Кореей, оказалась весьма полезной в этом отношении. Но преемник Муна, Юн Сок Ёль - первый консервативный президент Южной Кореи за пять лет - сфокусировал свою политику в отношении Севера на сдерживании, а не на вовлеченности. Он не только предпринял шаги для укрепления двустороннего альянса с Соединенными Штатами, но и немало способствовал восстановлению трехсторонних отношений в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией. Стремясь к налаживанию более дружественных связей и более тесному сотрудничеству с Японией, Юн разработал план, который мог бы разрешить давний спор в отношении компенсации корейцам, угнанным на принудительные работы японскими компаниями до и во время Второй мировой войны. Как и ожидалось, эти шаги вызвали негативную реакцию со стороны Пхеньяна. КНДР демонстрировала все большую готовность к конфронтации с администрацией Юна, гневно отреагировала на активное развитие сотрудничества между Японией, Южной Кореей и Соединенными Штатами, а также осудила недавние совместные военные учения США и Южной Кореи.

Поскольку Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты наращивают двустороннее и трехстороннее сотрудничество, важное значение для Северной Кореи приобретает поддержка Китая. Однако Пхеньян сомневается в надежности Пекина. Даже на фоне открытой враждебности во время американо-китайских переговоров, состоявшихся в Анкоридже в марте 2021 года - вскоре после вступления в должность президента США Джо Байдена - стороны выделили Северную Корею как область, где их интересы сходятся. Северная Корея является одной из самых ценных карт Пекина в его отношениях с Вашингтоном, остающимся главным внешнеполитическим приоритетом Китая. Скоординированная кампания давления со стороны Соединенных Штатов и Китая может стать катастрофой для Северной Кореи.

В 2017 году, после того как Северная Корея провела свое шестое и последнее ядерное испытание и запустила МБР, способную достичь континентальной части Соединенных Штатов, Пекин поддержал намерение США установить максимально жесткие санкции против Северной Кореи. Пхеньян, несомненно, стремится предотвратить повторение этого фиаско.

В январе 2021 года на восьмом съезде Трудовой партии Кореи Пхеньян принял план по укреплению национальной обороны, в который вошла разработка тактического ядерного оружия и ракет с несколькими ядерными боеголовками. Полная реализация этого плана потребует дополнительных ядерных испытаний, поэтому существует распространенное мнение, что подготовка к седьмому испытанию продвинулась далеко вперед. Но Северная Корея действует осторожно. Скорее всего, из уважения к Китаю. Пекин последовательно призывал к денуклеаризации Корейского полуострова и критиковал ядерную программу Северной Кореи. Китайцы также обеспокоены экологическими и геологическими последствиями северокорейских ядерных испытаний, проводящихся вблизи совместной границы двух стран. Давление со стороны Китая вероятно еще больше усилилось в 2022 году, когда Си Цзиньпин стремился к беспрецедентному третьему сроку своего правления. Все эти обстоятельства, похоже, убедили Северную Корею пока воздержаться от ядерных испытаний. Однако международная обстановка изменилась.

Россия как пособник

Основным катализатором перемен стало российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Северная Корея была одной из первых, кто объявил о своей поддержке России. Она оказалась одной из четырех стран, выступившей против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта, осуждающей вторжение, в то время как даже Китай воздержался от голосования. Россия, очевидно, ценит такую поддержку и, вполне вероятно, ответит взаимностью.

Предположительно полагаясь на поддержку Москвы (однако все еще заботясь о том, чтобы не рассердить Пекин), Северная Корея впоследствии запустила серию ракет, способных нести ядерные боеголовки, в том числе свою новейшую и самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17. В мае 2022 года Россия наложила вето на продвигаемую США резолюцию Совета Безопасности об усилении санкций в отношении Северной Кореи. (Китай в этот раз также использовал свое право вето.) Таким образом, Северная Корея спешит воспользоваться ситуацией с Россией и запустить новый виток холодной войны на Корейском полуострове.

Через проливы экономических проблем

Северная Корея испытывает серьезные трудности в области экономики. На момент, когда из-за пандемии COVID-19 торговля с Китаем практически прекратилась, проблемы, вызванные санкциями ООН, уже приобрели хронический характер. Ситуация серьезно ухудшилась.

Государственное нормирование, бывшее ключевой особенностью северокорейского социализма, давно перестало эффективно функционировать, а реальная экономика стала в значительной степени зависеть от черных рынков и других нелегальных систем. Считается, что правительство КНДР осознанно снабжает такие рынки товарами из своих запасов, стремясь удержать цены под контролем. Но у этих экстренных мер есть свои пределы. В то время как мир восстанавливается после пандемии, Пхеньян прилагает все усилия, чтобы возобновить торговлю с Китаем в надежде восстановить реальную экономику. На пленарном заседании в конце 2022 года Центральный комитет ТПК подтвердил курс на укрепление обороноспособности Северной Кореи, однако всего через два месяца, в феврале 2023 года, был созван еще один пленум, посвященный сельскохозяйственной политике и подтвердивший серьезные экономические трудности, испытываемые Северной Кореей.

Северная Корея в настоящее время находится на третьем году своего последнего пятилетнего экономического плана, принятого в январе 2021 года на вышеупомянутом восьмом Конгрессе ТПК. Хотя приоритетом для северокорейского режима остается укрепление обороны, ему также придется заняться перестройкой экономики, если он планирует выжить в долгосрочной перспективе. Для этого ему нужны Китай и Россия.

Сохранение преемственности правящей семьи

Отдельным вопросом, возникшим на фоне шквала ракетных запусков, начавшихся в 2022 году, стал вопрос преемственности власти. Ким Чен Ын несколько раз появлялся со своей маленькой дочерью на ключевых стартовых площадках и на военном параде, что вызвало спекуляции о том, что ее готовят к роли следующего Великого руководителя.

Ким Чен Ын является третьим по счету руководителем, принадлежащим к династии, восходящей к «Великому кормчему» Ким Ир Сену. Считается само собой разумеющимся, что только прямой потомок так называемой родословной Пэктусан может занять эту высшую должность в будущем.

Дочь, о которой идет речь (одна из трех детей Ким Чен Ына, как говорят), вполне может претендовать на преемственность, но на данный момент имеет смысл рассматривать ее появление на военных мероприятиях как символический, теплый жест признательности по отношению к армии со стороны члена «королевской» семьи. В любом случае, эти появления подчеркивают сохраняющуюся важность преемственности. Предполагают, что правительство будет продолжать подчеркивать родословную Пэктусан как средство укрепления своей легитимности и обеспечения дальнейшего выживания режима.

Дипломатическая роль Японии

На сегодняшний день угроза со стороны Северной Кореи более реальна, чем когда-либо прежде. Ранее Пхеньян настаивал на том, что его ядерное оружие существует исключительно в целях самообороны, но в последнее время Ким Чен Ын намекнул на возможность упреждающего применения. Например, на прошлогоднем пленарном заседании Центрального комитета ТПК он сказал: «Первая миссия нашего ядерного потенциала заключается в сдерживании войны, но в случае неудачи сдерживания он выполнит и свою вторую миссию», добавив, что «вторая миссия — это нечто иное, чем самооборона». Более того, растущее количество массированных ракетных пусков Северной Кореи были классифицированы как военные учения, а это уже отличается от испытаний новых систем оружия.

Чтобы противостоять растущей угрозе, необходимо активизировать сотрудничество в области безопасности между Японией, Южной Кореей и Соединенными Штатами. Также необходимо возродить влияние Совета Безопасности ООН, которое практически сошло на нет после вторжения России в Украину. Чтобы это произошло, международное сообщество должно вернуть себе поддержку Китая и России, от поддержки которых зависит Пхеньян. До сих пор Совет Безопасности всегда действовал единогласно, то есть с согласия Китая и России, осуждая ядерные испытания и запуски МБР Северной Кореей. Мы не можем позволить Китаю или России использовать свое право вето в следующий раз.

Для этого необходимо энергично и терпеливо лоббировать Китай и Россию, и Япония должна сыграть в этом важную роль. Отношения Токио с Пекином и Москвой были напряженными в последнее время, но в нашем распоряжении имеется множество инструментов влияния. Мы должны использовать все имеющиеся возможности для обеспечения поддержки Китая и России в противодействии северокорейской угрозе.

Фотография к заголовку: Северокорейский верховный лидер Ким Чен Ын и его дочь наблюдают за запуском тактической баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, 19 марта 2023 года. Фото распространено Корейским центральным информационным агентством 20 марта (© AFP/Jiji)

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