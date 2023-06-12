Япония продлила действие приказа об уничтожении северокорейских ракет

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Министерство обороны Японии заявило, что продлит приказ, отданный Силам самообороны, об уничтожении любой северокорейской баллистической ракеты, которая на данный момент угрожает территории страны.

Японии необходимо сохранять бдительность, поскольку Северная Корея может запустить ещё один военный разведывательный спутник с использованием технологии баллистических ракет после неудачного запуска в прошлом месяце, заявили представители министерства.

Министр обороны Хамада Ясукадзу издал приказ в соответствии с законом для Сил самообороны 29 мая после того, как Пхеньян уведомил Токио о своём плане запустить спутник между полуночью 30 мая и полуночью 10 июня.

Силы самообороны развернули зенитные перехватчики Patriot Advanced Capability-3 на юго-западных островах. Кроме того, в Восточно-Китайское море были переброшены японские эсминцы Aegis, оснащённые перехватчиками Standard Missile-3.

Северная Корея пообещала провести второй запуск как можно скорее после того, как 31 мая ей не удалось вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Пхеньян заявил, что может больше не уведомлять заранее.

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