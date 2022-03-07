Северная Корея запустила баллистическую ракету

Новости

Сеул, 5 марта (Jiji Press). Северная Корея выпустила снаряд, предположительно баллистическую ракету, в направлении Японского моря из района вокруг пхеньянского международного аэропорта Сунан в столице, сообщает Объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Министр обороны Японии Киси Нобуо заявил журналистам в Токио, что баллистическая ракета, как полагают, преодолела около 300 километров с максимальной высотой около 550 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам Киси, японское правительство выразило протест Северной Корее в связи с запуском снаряда через свое посольство в Пекине. По словам министра, сообщений о повреждениях самолетов или судов не поступало.

В этом году Северная Корея запустила уже девять ракет.

Южнокорейские военные заявили, что серия запусков баллистических ракет Северной Кореей представляет серьёзную угрозу миру и безопасности международного сообщества и Корейского полуострова, и призвали эту страну прекратить такие действия.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме