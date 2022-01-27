Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море

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Сеул, 27 января (Jiji Press). Северная Корея запустила два снаряда, которые предположительно являются баллистическими ракетами малой дальности, в сторону Японского моря, сообщает Объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Снаряды были выпущены в северо-восточном направлении из района вокруг восточного города Хамхын около 8 часов утра. Они преодолели около 190 километров и достигли высоты около 20 километров.

Министр обороны Японии Киси Нобуо заявил журналистам в Токио, что правительство не подтвердило появления снарядов на территории Японии или в её исключительной экономической зоне.

С начала года Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических и крылатых ракет. Последняя серия запусков – уже шестая в этом году.

Выступая перед журналистами в канцелярии премьер-министра в Токио, премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство не получало никаких сообщений о повреждениях самолетов или судов.

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