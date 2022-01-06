Северная Корея запустила ракету в Японское море
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Сеул / Токио, 5 января (Jiji Press). Северная Корея выпустила баллистическую ракету в направлении Японского моря с внутренней территории около 8:10 утра, по данным южнокорейских военных и Индо-Тихоокеанского командования США.
Министр обороны Японии Киси Нобуо, выступая перед журналистами в Токио, сказал: «Если (снаряд летел) по обычной баллистической траектории, он, по оценкам, пролетел около 500 километров и упал за пределами исключительной экономической зоны нашей страны».
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил журналистам в офисе премьер-министра, что череда запусков ракет Северной Кореей с прошлого года «крайне прискорбна».
Кисида поручил своему правительству приложить все усилия для сбора и анализа разведданных и быстрого предоставления точной информации жителям Японии.
В заявлении командования Индо-Тихоокеанского региона США говорится: «Мы знаем о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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