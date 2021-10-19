КНДР выпустила снаряд в Японское море

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Сеул (Jiji Press)-- По данным южнокорейских военных.19 октября Северная Корея запустила снаряд в Японское море.

Береговая охрана Японии в тот же день заявила, что с территории Северной Кореи была запущена, возможно, баллистическая ракета.

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