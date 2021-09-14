Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Северная Корея успешно провела испытания крылатых ракет большой дальности 11 и 12 сентября, как 13 сентября сообщило государственное центральное информационное агентство Кореи.
По данным агентства, ракеты нового типа поразили цели на расстоянии 1500 километров после полёта в течение 2 часов, 6 минут и 20 секунд по овальной и спиральной орбитам полёта над территорией и водами Северной Кореи.
Если эта информация соответствует действительности, у Северной Кореи есть ракеты, способные поразить цели почти на всей территории Японии.
Это был первый запуск ракеты Северной Кореей после испытаний в марте.
За ракетными испытаниями 11 и 12 сентября наблюдал Пак Чон Чон, который недавно стал членом президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и секретарём комитета. Главный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на испытаниях отсутствовал.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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