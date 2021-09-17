Совет безопасности ООН не смог объединиться по вопросу о запусках ракет Северной Кореей

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Нью-Йорк, 15 сентября (Jiji Press). Совет Безопасности ООН на экстренном заседании, состоявшемся за закрытыми дверями 15 сентября, не смог принять совместное заявление в отношении Северной Кореи после того, как она запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря в тот же день.

Запуск баллистических ракет нарушил предыдущие резолюции Совета Безопасности о санкциях против этой страны. Неспособность Совета Безопасности принять совместное заявление показывает, что международное сообщество не смогло выступить с решительным сигналом, призывающим Пхеньян прекратить свою программу разработки ракет.

До того Северная Корея запускала ракеты в марте. Тогда Совет Безопасности также не смог подготовить совместный документ из-за противодействия со стороны России, которая утверждала, что следует оценить ситуацию, а не действовать.

По словам информированных источников, Россия и Китай, вероятно, заняли аналогичную позицию и на этой встрече, проведенной по запросу Франции и Эстонии. Последние события свидетельствуют о том, что мировому сообществу сложно сформировать единый фронт, чтобы заставить Пхеньян соблюдать международные правила.

Официальный представитель США осудил запуск ракет 15 сентября, заявив, что он нарушает предыдущие резолюции ООН. Тем не менее, чиновник занял не очень жёсткую позицию, заявив, что Вашингтон продолжит применять дипломатический подход, призывая Северную Корею к диалогу.

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