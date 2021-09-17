Совет безопасности ООН не смог объединиться по вопросу о запусках ракет Северной Кореей
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 15 сентября (Jiji Press). Совет Безопасности ООН на экстренном заседании, состоявшемся за закрытыми дверями 15 сентября, не смог принять совместное заявление в отношении Северной Кореи после того, как она запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря в тот же день.
Запуск баллистических ракет нарушил предыдущие резолюции Совета Безопасности о санкциях против этой страны. Неспособность Совета Безопасности принять совместное заявление показывает, что международное сообщество не смогло выступить с решительным сигналом, призывающим Пхеньян прекратить свою программу разработки ракет.
До того Северная Корея запускала ракеты в марте. Тогда Совет Безопасности также не смог подготовить совместный документ из-за противодействия со стороны России, которая утверждала, что следует оценить ситуацию, а не действовать.
По словам информированных источников, Россия и Китай, вероятно, заняли аналогичную позицию и на этой встрече, проведенной по запросу Франции и Эстонии. Последние события свидетельствуют о том, что мировому сообществу сложно сформировать единый фронт, чтобы заставить Пхеньян соблюдать международные правила.
Официальный представитель США осудил запуск ракет 15 сентября, заявив, что он нарушает предыдущие резолюции ООН. Тем не менее, чиновник занял не очень жёсткую позицию, заявив, что Вашингтон продолжит применять дипломатический подход, призывая Северную Корею к диалогу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет Северной Кореей
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея отстранена от участия в зимних Олимпийских играх за нарушение Олимпийской хартии
- Северная Корея выпустила две баллистические ракетыИспытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- Северокорейские ракеты нового типа как «новый вызов» и вторжения китайских судов как «новый уровень» развития ситуации
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии