Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет Северной Кореей
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Токио, 15 сентября (Jiji Press). В ответ на запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря 15 марта японское правительство приказало Силам самообороны усилить меры по предупреждению и наблюдению и подало решительный протест Пхеньяну по дипломатическому каналу в Пекине.
Осудив запуск ракеты как «возмутительный акт и нарушение резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях», премьер-министр Суга Ёсихидэ поручил соответствующим правительственным органам предпринять все возможные усилия по сбору разведывательных данных и незамедлительно предоставить гражданам точную информацию.
Он также призвал тщательно проверить безопасность самолётов и судов и полностью подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
«Мы будем тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами, Южной Кореей и другими вовлечёнными странами, чтобы защитить жизни людей и мирное существование», – сказал Суга репортёрам в офисе премьер-министра.
Суга также провёл в своём офисе заседание Совета национальной безопасности для обсуждения мер в связи с этим вопросом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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