28 сентября Северная Корея запустила очередную ракету

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Южнокорейские войска 28 сентября сообщили, что Северная Корея выпустила по крайней мере один снаряд в восточную сторону в направлении моря. На фотографии изображён северокорейский флаг, съёмка производилась в октябре 2014 г. в Женеве (2021 г., Reuters / Denis Balibouse)

Токио, 13 сентября, Reuters. 28 сентября южнокорейские войска сообщили, что Северная Корея выпустила по меньшей мере один снаряд в восточную сторону в направлении моря. Согласно Kyodo News, японское правительство объявило, что это может быть баллистическая ракета.

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