Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее

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Нью-Йорк, 17 ноября. (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял общим консенсусом резолюцию, осуждающую нарушения прав человека Северной Кореей, в том числе похищения японцев и других иностранных граждан.

Третий комитет принимает такую ​​резолюцию семнадцатый год подряд. В резолюции этого года, представленной Европейским союзом и поддержанной Японией и другими странами, международные похищения Пхеньяна были охарактеризованы как «серьёзное нарушение прав человека».

Генеральная Ассамблея в полном составе должна принять резолюцию в конце этого года.

В резолюции подчёркивается «срочность и важность ... немедленного возвращения всех похищенных, учитывая старение похищенных и членов их семей».

Она выразила «серьёзную озабоченность по поводу долгих лет тяжёлых страданий, которые испытывали похищенные и их семьи, а также по поводу отсутствия каких-либо конкретных или позитивных действий со стороны Корейской Народно-Демократической Республики», используя официальное название Северной Кореи.

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