Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
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Нью-Йорк, 17 ноября. (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял общим консенсусом резолюцию, осуждающую нарушения прав человека Северной Кореей, в том числе похищения японцев и других иностранных граждан.
Третий комитет принимает такую резолюцию семнадцатый год подряд. В резолюции этого года, представленной Европейским союзом и поддержанной Японией и другими странами, международные похищения Пхеньяна были охарактеризованы как «серьёзное нарушение прав человека».
Генеральная Ассамблея в полном составе должна принять резолюцию в конце этого года.
В резолюции подчёркивается «срочность и важность ... немедленного возвращения всех похищенных, учитывая старение похищенных и членов их семей».
Она выразила «серьёзную озабоченность по поводу долгих лет тяжёлых страданий, которые испытывали похищенные и их семьи, а также по поводу отсутствия каких-либо конкретных или позитивных действий со стороны Корейской Народно-Демократической Республики», используя официальное название Северной Кореи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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