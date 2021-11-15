Семьи похищенных Северной Кореей японцев вновь выразили решимость вернуть родственников

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Токио, 13 ноября (Jiji Press). Члены семей японских граждан, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, призвали к сотрудничеству для решения проблемы, подчеркнув, что они никогда не откажутся от своей цели вернуть домой своих близких.

В Токио прошел митинг с призывом к немедленному возвращению похищенных, на котором присутствовало около 800 человек, включая членов семей похищенных, их сторонников, членов местного собрания, губернаторов префектур и законодателей. В нём также принял участие премьер-министр Кисида Фумио.

По словам 83-летнего Иидзуки Сигэо, главы ассоциации семей жертв похищений и брата похищенной Тагути Яэко, усилиям по спасению похищенных препятствовали последствия пандемии коронавируса.

«Но мы никогда не сможем отказаться» от нашей цели решения проблемы, – сказал Иидзука. – Мы хотим работать со всеми связанными сторонами как единое целое, чтобы ускорить усилия», чтобы добиться скорейшего возвращения похищенных.

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