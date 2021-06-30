Япония стала одним из организаторов симпозиума ООН, посвящённого похищениям людей Северной Кореей

Политика

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Правительство Японии совместно организовало онлайн-симпозиум ООН по похищениям в прошлом граждан Японии Северной Кореей, чтобы заручиться пониманием и сотрудничеством со стороны международного сообщества.

Соединенные Штаты, Австралия и Европейский Союз были другими соорганизаторами симпозиума, проводившегося после двухлетнего перерыва.

Среди участников были Ёкота Такуя, брат известной похищенной гражданки Японии Мэгуми, и генеральный секретарь Ассоциации семей жертв похищения Северной Кореей.

В программной речи генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу заверил, что японское правительство приложит все усилия, чтобы вернуть всех похищенных как можно скорее.

«Премьер-министр Суга (Ёсихидэ) полон решимости возглавить усилия по решению проблемы похищений и установлению плодотворных отношений между Японией и Северной Кореей», – сказал Като, министр, отвечающий за вопрос похищений.

拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムで基調発言する加藤勝信官房長官兼拉致問題担当相（左から２人目）。同３人目は拉致被害者家族会の横田拓也事務局長＝２９日午後、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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