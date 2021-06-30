Япония стала одним из организаторов симпозиума ООН, посвящённого похищениям людей Северной Кореей

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Правительство Японии совместно организовало онлайн-симпозиум ООН по похищениям в прошлом граждан Японии Северной Кореей, чтобы заручиться пониманием и сотрудничеством со стороны международного сообщества.

Соединенные Штаты, Австралия и Европейский Союз были другими соорганизаторами симпозиума, проводившегося после двухлетнего перерыва.

Среди участников были Ёкота Такуя, брат известной похищенной гражданки Японии Мэгуми, и генеральный секретарь Ассоциации семей жертв похищения Северной Кореей.

В программной речи генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу заверил, что японское правительство приложит все усилия, чтобы вернуть всех похищенных как можно скорее.

«Премьер-министр Суга (Ёсихидэ) полон решимости возглавить усилия по решению проблемы похищений и установлению плодотворных отношений между Японией и Северной Кореей», – сказал Като, министр, отвечающий за вопрос похищений.

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