Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия

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Сеул, 10 октября (Jiji Press). Запуски баллистических ракет Северной Кореей в конце сентября были учениями для её оперативных подразделений тактического ядерного оружия, сообщило государственное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Учения, предшествовавшие 77-й годовщине основания Трудовой партии Кореи 10 окрября, проводились под руководством верховного лидера страны, Ким Чен Ына, сообщает ЦТАК. В партийной газете Rodong Sinmun была опубликована фотография Кима, осматривающего учения.

Северная Корея запускала по одной или нескольку баллистических ракет семь раз в период с 25 сентября по 9 октября.

ЦТАК сообщило, что ракета, пролетевшая над Японией 4 октября, была новой баллистической ракетой средней дальности класса «земля-земля», добавив, что ракета поразила цель в Тихом океане на расстоянии 4500 километров.

В ходе серии пусков Северная Корея отрабатывала процедуры обращения с тактическими ядерными боеголовками, которые будут установлены на баллистических ракетах малой дальности.

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