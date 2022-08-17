Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по обнаружению и отслеживанию баллистических ракет у Гавайских островов в ходе многонациональных учений Pacific Dragon, которые продолжались семь дней до 14 августа, сообщило 16 августа министерство обороны Японии.

Совместные учения Морских сил самообороны Японии и военно-морских сил США и Южной Кореи были направлены на совершенствование их возможностей реагирования с учётом северокорейских программ разработки ядерного оружия и ракет.

В Pacific Dragon помимо этих трёх стран участвовали Австралия и Канада.

Впервые с декабря 2017 года министерство объявило о проведении совместных учений Японии, США и Южной Кореи.

Отношения между оборонными ведомствами Японии и Южной Кореи ухудшились после инцидента в декабре 2018 года, когда южнокорейский военный корабль направил свой радар на патрульный самолет Морских сил самообороны Японии. Соединённые Штаты призывают двух восточноазиатских союзников наладить отношения.

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