Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей

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Брюссель, 24 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты и договорились тесно сотрудничать по этому вопросу, сообщил официальный представитель США.

По словам официального представителя США, два лидера в краткой беседе в кулуарах саммита «Большой семерки» в Брюсселе подтвердили приверженность США делу защиты Японии и Южной Кореи.

Что касается украинского кризиса, Байден выразил благодарность Японии за мощный ответ на российскую агрессию.

Кисида и Байден в последний раз встречались лично в ноябре на полях конференции по изменению климата в Великобритании. В январе лидеры двух стран провели переговоры по видеосвязи.

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