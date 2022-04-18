Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
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Сеул, 17 апреля (Jiji Press). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за успешными испытательными стрельбами нового тактического управляемого оружия, сообщили государственные СМИ страны.
Испытание оружия является очевидным предупреждением против совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны начаться 18 апреля.
Военные Южной Кореи заявили в воскресенье, что Северная Корея запустила два снаряда в Японское море около 18:00 16 апреля по местному времени, которые пролетели около 110 километров на высоте около 25 километров и достигли максимальной скорости 4 Маха.
Корейское центральное информационное агентство Северной Кореи заявило, что новая система вооружения «имеет большое значение для радикального повышения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений дальнего действия и повышения эффективности работы тактического ядерного оружия КНДР и диверсификации их огневых задач». КНДР является аббревиатурой официального названия Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики.
Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея, похоже, провела испытания собственной версии системы тактических ракет армии США или баллистической ракеты, созданной по образцу российского «Искандера».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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