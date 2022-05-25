Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию

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[Jiji Press, Сеул] По данным Объединённого комитета начальников штабов корейской армии, утром 25 мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японского правительства, предполагают, что две из них уже упали. Премьер-министр Кисида Фумио распорядился собрать информацию и предоставить необходимые сведения для населения и обеспечению безопасности судов. Ракеты были запущены сразу после того, как президент США Джо Байден завершил свой визит в Японию и Южную Корею, продлившийся до 24 мая.

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