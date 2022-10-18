В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
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Токио, 17 октября (Jiji Press). Правительство Японии рассмотрит вопрос о строительстве убежищ от радиоактивных осадков, учитывая ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
«Мы осознаём необходимость реалистичного осуществления контрмер», – заявил Кисида на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента страны.
Кисида сказал, что правительство рассматривает необходимые функции и вопросы, связанные с убежищами от радиоактивных осадков, изучая ситуацию в других странах.
По словам Кисиды, способы защиты людей, включая обеспечение убежищ, являются важным вопросом, который необходимо обсудить в связи с запланированными в конце этого года обновлениями трёх ключевых оборонных документов страны.
На государственных похоронах бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в прошлом месяце Кисида сказал, что стоимость похорон в пересмотренных данных о расходах не увеличится значительно с 1,24 миллиарда йен в предварительном отчете на прошлой неделе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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