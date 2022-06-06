Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты

Новости

Токио, 5 июня (Jiji Press). Япония обеспокоена тем, что Северная Корея, похоже, развивает способность выполнять насыщенные удары, при которых сразу запускается много ракет, что затрудняет их перехват.

По данным южнокорейских военных, утром 5 июня Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности с нескольких точек в направлении Японского моря.

По словам официальных лиц, японское правительство считает, что последний шаг Пхеньяна представляет более серьёзную угрозу безопасности Японии, чем прошлые запуски ракет.

Запуски 5 мая «могли быть направлены на улучшение возможностей последовательных пусков, необходимых для насыщенных атак», заявил журналистам министр обороны Киси Нобуо.

«Мы будем усерднее работать, чтобы радикально усилить наши оборонительные возможности, включая возможности нанесения ударов по базам противника и возможности контрударов», – добавил он.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме