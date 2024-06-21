Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
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Токио, 20 июня (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса выразил серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора, подписанного накануне Россией и Северной Кореей об укреплении их связей в сфере безопасности.
«Мы серьезно обеспокоены тем, что президент России (Владимир) Путин не исключил военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, что может быть прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», – заявил на пресс-конференции Хаяси.
Он также заявил, что закупка Россией оружия и боеприпасов из Северной Кореи, в том числе баллистических ракет, для использования в Украине «совершенно неприемлема».
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