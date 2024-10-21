Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая

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Брюссель, 17 октября (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества между Россией и Китаем, а также между Россией и Северной Кореей на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Такое сотрудничество вызывает серьёзную обеспокоенность, заявил Накатани на первой сессии двухдневной встречи руководителей оборонных ведомств НАТО, куда Япония и три другие страны Индо-Тихоокеанского региона впервые были приглашены в качестве партнёров.

Накатани обнародовал планы поставок в Украину техники Сил самообороны Японии.

«Мы будем внимательно следить за развитием событий в отношениях китайских военных и России, одновременно укрепляя сотрудничество со странами-партнёрами», – заявил Накатани журналистам после заседания 17 октября.

Он добавил, что Япония будет неуклонно развивать обмен экспертами с НАТО в различных областях, включая киберпространство и космос.

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