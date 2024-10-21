Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Брюссель, 17 октября (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества между Россией и Китаем, а также между Россией и Северной Кореей на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Такое сотрудничество вызывает серьёзную обеспокоенность, заявил Накатани на первой сессии двухдневной встречи руководителей оборонных ведомств НАТО, куда Япония и три другие страны Индо-Тихоокеанского региона впервые были приглашены в качестве партнёров.
Накатани обнародовал планы поставок в Украину техники Сил самообороны Японии.
«Мы будем внимательно следить за развитием событий в отношениях китайских военных и России, одновременно укрепляя сотрудничество со странами-партнёрами», – заявил Накатани журналистам после заседания 17 октября.
Он добавил, что Япония будет неуклонно развивать обмен экспертами с НАТО в различных областях, включая киберпространство и космос.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?