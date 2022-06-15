Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО

Андрей Гуренко, специалист по международной политике из Украины, активно работающий в Японии, предупреждает японцев об опасностях политики президента России Владимира Путина с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году. Какие уроки Япония должна извлечь из вторжения России в Украину? Гуренко приводит в качестве примера Организацию Североатлантического договора (НАТО), предлагая меры по предотвращению того, что случилось с Украиной.

Специалист по международной политике. Родился в Киеве, Украина, в 1987 году. Учился в Японии в Университете Васэда с 2010 по 2011 год, тогда же сдал 1 уровень теста на знание японского языка. В 2012 году окончил Киевский национальный университет по специальности «японский язык». C 2013 года учился в Киотском университете, в 2019 лет завершил аспирантуру без получения степени в Институте исследований человека и окружающей среды Киотского университета. В 2016 году удостоен награды за выдающиеся достижения конкурса Фонда возрождения Японии APA. Читает лекции и пишет о ситуации в Украине и мире. Автор книг «Путинская иллюзия “российской идентичности” и кризис в Японии» (изд-во «PHP синсё»), «Кризис в Японии, который я заметил, потому что я украинец: сценарий вторжения, спланированный Россией и коммунистами» (изд-во «Икухося»), «Как обращаться с беззаконными государствами, окружающими Японию: украинец рассказывает о несправедливых битвах в международной политике» (изд-во «Икухося»), «Уроки НАТО: что, если Япония объединится с самым сильным в мире военным альянсом?» (изд-во «PHP синсё»).

От исследований японской «национальной науки» к международной политике

–– В 2010 вы проучились год в Японии в Университете Васэда, потом вернулись в Украину, затем в 2013 году поступили в Киотский университет, где предметом ваших исследований стал Мотоори Норинага. Почему вы заинтересовались Японией?

–– С детства я любил читать книги по всемирной истории, и у меня сложилось впечатление, что Япония – страна с уникальной судьбой. Период Сражающихся провинций (1467-1568), когда шли ожесточённые войны, сменился длительным периодом изоляции страны, затем последовало поражение во Второй мировой войне с огромными жертвами, на смену которому пришло стремительное развитие Японии. Я был очарован такой значительной амплитудой взлётов и падений в японской истории. Я изучал Мотоори Норинага, считая, что для того, чтобы по-настоящему узнать Японию, необходимо понять её основу, синтоизм. Изучение духа синто, пронизывающего работы Мотоори Норинага, по-прежнему очень полезно для понимания японского народа. Одной из причин выбора Киотского университета стала его сравнительная близость к святилищам Исэ-дзингу и Идзумо-тайся, важнейшим священным местам синтоизма.

–– И при этом вы, исследователь синтоизма и «национальной науки», написали удостоенную в 2016 году награды Фонда возрождения Японии APA статью «Какие уроки Япония должна извлечь из ситуации в Украине – что важно для построения истинного мира?». С тех пор вы занялись изучением международной политики и продолжаете заниматься этим по сей день. Что вызвало такую резкую трансформацию?

–– Это произошло после оккупации Крыма Россией в 2014 году. Я задавался вопросом, что я могу сделать. Одним из ответов было – донести позицию Украины. Я считал, что в противовес российской пропаганде необходимо показать, что Украина не виновата в сложившейся ситуации. Во-вторых, я хотел, чтобы Япония задумалась о том, какие выводы она должна сделать из наших уроков. Если бы я вернулся в Украину, я был бы там просто одним из многих людей, знакомых с ситуацией в Европе. Однако, находясь в Японии, я могу рассказать японцам, насколько опасен Путин. Я ощущал это своей миссией. В то время японцы, в том числе премьер-министр Абэ, не до конца понимали, что собой представляет Путин, и это меня тревожило. Я подал заявку на конкурс, потому что очень хотел посоветовать Японии не идти по пути Украины. Кроме того, я продолжаю работать в Японии в качестве политолога-международника, чтобы внести свой вклад в безопасность Японии и её дипломатии.

–– С тех пор, как вы занялись исследованиями международной политики, вы уже опубликовали четыре книги, в том числе «Иллюзия Путина» (изд-во «PHP синсё»), вышедшую в 2019 году. Среди них есть книга «Уроки НАТО» (изд-во «PHP синсё»), изданная в мае 2021 года, – очень интересная и наводящая на размышления книга, в которой как будто бы предсказано вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

–– Главной темой «Уроков НАТО» является важность коллективной безопасности. Приводя примеры разных стран, в которые вторгались Советский Союз и Россия, я подробно изложил свои мысли о том, как добиться максимально эффективной коллективной безопасности. Я решил написать эту книгу, потому что ощущал сильное сходство между Украиной до оккупации Крыма Россией и внутренними настроениями в Японии. Я подумал, что для того, чтобы Япония не оказалась в сходной с Украиной ситуации, можно было бы обратиться к опыту НАТО.

Важность НАТО

–– Почему вы выбрали именно тему НАТО?

–– Основной принцип НАТО заключается в том, что если происходит военное нападение на одну страну-члена, это рассматривается как нападение на все страны-члены и вызывает контратаку со стороны всего альянса. Эта организация обладает величайшим сдерживающим потенциалом. Поэтому даже такая свирепая территориально экспансионистская страна, как Россия, не нападает на страны-члены НАТО. Например, три ближайших к России прибалтийских государства (Эстония, Латвия и Литва) могли бы быть легко оккупированы Россией, учитывая разницу в военной мощи. При этом в каждой стране проживает много русских. Причина, по которой несмотря на идеальные условия для вторжения Россия не пытается этого сделать, заключается в том, что все они являются странами-членами НАТО. За всю 73-летнюю историю НАТО никогда не было военных нападений на государства-члены. И наоборот, вторжение в Украину показало, что Россия будет стараться захватить страны, не входящие в НАТО. Финляндия и Швеция, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, объявили о своей заявке на вступление в НАТО из-за растущего ощущения, что они не смогут защитить себя от угрозы со стороны России, если не присоединятся к альянсу.

–– НАТО – это многосторонняя система коллективной обороны, но система глобальной безопасности включает в себя также системы коллективной безопасности с участием враждующих стран – например ООН или ARF (Региональный форум АСЕАН), где возможны диалоги и укрепление доверия. Как вы думаете, есть ли ограничения у таких систем?

–– Вполне вероятно, что в действительности они неработоспособны. По крайней мере Организация Объединенных Наций в своё время была создана для того, чтобы помешать странам-победителям во Второй мировой войне воевать друг с другом. Однако она совершенно не работает для поддержания мира во всём мире или для мирного разрешения конфликтов. Если страна, являющаяся постоянным членом ООН, ведёт войну с другой страной, остановить её невозможно. Не следует возлагать каких-то надежд на ООН до тех пор, пока она не реформируется в более эффективную организацию.

–– А что вы думаете о японско-американском альянсе, который так же прочен и долговечен, как НАТО?

–– Союз США и Японии работает. Он немного напоминает НАТО в том, что союзник защищён военной мощью США. Однако его недостаток в том, что Япония не обязана защищать Соединённые Штаты. Япония и США не находятся в симметричных взаимовыгодных отношениях, и это требует пересмотра. В любом случае, структура, не располагающая военной мощью, слаба в поддержании мира. Чтобы противостоять странам, которые игнорируют международное право, нам по-прежнему нужна сильная в военном отношении структура.

«Мирная слепота», характерная для Украины и Японии

–– Вы указали, что и для Украины до вторжения, и для Японии сейчас характерна «мирная слепота». Однако Япония очень многое потеряла в предыдущей войне, и общественное мнение в стране по-прежнему неоднозначно, есть как сторонники, так и противники наращивания военной мощи. Есть ли способ изменить ситуацию демократическим путем?

–– Нужно как следует выучить уроки Украины. Она была почти безоружной нейтральной страной до 2014 года, когда был оккупирован Крым. Армия существовала, но она слабела, её постоянно сокращали. После обретения независимости от Советского Союза сменявшие друг друга администрации многократно подчёркивали, что Украина является мирным нейтральным государством, отказавшимся от ядерного оружия. Несмотря на то, что такая мирная дипломатия продолжалась в течение 23 лет, она не защитила страну от вторжения со стороны России. Нет смысла взывать к международному сообществу, утверждая, что «мы – мирная страна». Сколько бы Япония ни декларировала свою позицию «против войны», сколько бы ни говорила, что «Япония – миролюбивая страна» – если какое-то государство захочет вторгнуться в Японию, оно это сделает. К сожалению, это жестокая реальность.



Разрушенный украинский промышленный объект в Мариуполе, на юго-востоке Украины, 18 мая 2022 г. (AFP = Jiji Press)

–– Как это можно предотвратить?

–– Политики должны лучше работать с общественным мнением. Японские политики признают, что ситуация с безопасностью усложняется, но они склонны успокаивать людей, утверждая, что всё в порядке, чтобы не вызывать излишнего беспокойства. А у людей возникает ощущение, что всё действительно в порядке, раз уж политики так говорят. Политики должны быть более активными – напоминая, например, что Китай и Россия могут напасть на Японию, и что мы должны быть лучше подготовлены к угрозам. Если на это укажут не только аналитики и учёные, но и избранные народом представители, то об этом заговорят СМИ. Если тема станет широко обсуждаться, общественность будет лучше разбираться в проблеме.

Рекомендация формирования JAUKUS

–– Вы пишете в «Уроках НАТО», что Японии сейчас нужно удвоить расходы на оборону и перевооружение. Что именно вы имеете в виду?

–– Самая большая угроза Японии – Китай. Оборонный потенциал Японии растёт быстрее, чем в прошлые годы, но он явно сильно отстаёт от усиливающейся военной мощи Китая. Возможности обороны должны соответствовать угрозам, и Япония должна быть способна дать отпор Китаю. Для поддержания мировой безопасности Япония, в качестве одной из важнейших для мировой экономики стран, должна в конечном счёте обрести ядерное оружие. Само собой, в Японии существует глубоко укоренившаяся оппозиция ядерному оружию, и международное сообщество будет препятствовать росту числа ядерных держав, однако эту проблему можно постепенно решить. В первую очередь, нужно пересмотреть Три неядерных принципа. Если невозможно сразу получить своё ядерное оружие, то можно для начала допустить совместное использование ядерных вооружений как вариант, подходящий для США и Японии.

–– В книге вы настаиваете на том, что для стабилизации международного порядка необходимо создать новый военный союз в Азиатско-Тихоокеанском регионе по аналогии с НАТО и «слиться с НАТО, чтобы построить огромный военный союз в глобальном масштабе». Говоря конкретно, к какой именно структуре безопасности, по вашему мнению, мы должны стремиться?

–– Мир в Европе сохраняется благодаря НАТО. Чтобы предотвратить азиатскую экспансию Китая, необходимо создать тихоокеанский вариант НАТО между демократическими странами. Вероятно, заключить многосторонний договор будет сложно, как мы видим на примере Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где интересы государств слишком противоречивы, чтобы их можно было урегулировать. Я бы порекомендовал Японии присоединиться к союзу AUKUS, который был сформирован в сентябре 2021 года тремя странами – США, Великобританией и Австралией. Он изначально создан как основа для оказания Австралии технической помощи Соединёнными Штатами и Великобританией в ходе создания атомной подводной лодки. Но в действительности – это военный союз для сдерживания Китая и России. После вторжения в Украину США начали рассматривать возможность расширения числа стран-участниц, включая Японию.

Возможно, к AUKUS может присоединиться только Япония, сформировав JAUKUS, может быть к ней присоединятся Новая Зеландия и Канада. Далее можно увеличить количество членов и стран-участниц – Индия, Мексика, страны Транс-тихоокеанского партнёрства (ТТП). Так может быть создана Транс-тихоокеанская организация по типу НАТО – система коллективной обороны с высоким потенциалом сдерживания в Тихоокеанском регионе.

Это может казаться отдалённым будущим, но если TPTO и НАТО, которые являются расширенными версиями AUKUS, будут вместе строить глобальную систему коллективной защиты, мир будет освобожден от угрозы агрессии со стороны свирепой тирании.

Фотография к заголовку: Генеральный секретарь НАТО показывает заявки на членство в НАТО от Швеции и Финляндии (Брюссель, Бельгия, AFP = Jiji)

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