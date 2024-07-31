Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран Quad – Японии, США, Австралии и Индии – выразили несогласие с односторонними попытками изменить статус-кво силой в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

«Мы серьёзно обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и подтверждаем наше решительное неприятие любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво силой или принуждением», – заявили четыре министра в заявлении после встречи в Токио, очевидно, имея в виду активность Китая.

Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар договорились о сотрудничестве в поддержании и укреплении свободного и открытого морского порядка.

«Мы будем содействовать всестороннему сотрудничеству в различных областях – от повышения осведомленности о ситуации на море до обеспечения соблюдения законов на местах», – заявила Камикава на совместной пресс-конференции после первой встречи министров иностранных дел стран Quad с сентября прошлого года.

В совместном заявлении министры подтвердили свою «приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Они подчеркнули важность соблюдения международного права для «решения проблем глобального морского порядка, основанного на правилах». Они выразили серьезную обеспокоенность «принуждающими и запугивающими манёврами в Южно-Китайском море».

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