Японцы мечтают о восьмичасовом сне, но мало кто может полноценно выспаться

Японцы мечтают о восьмичасовом сне, но мало кто может полноценно выспатьсяОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Жители Японии в среднем испытывают трудности со временем на сон. В декабре 2024 года компания по производству медицинского оборудования Fujiiryōki провела опрос об этом среди подписчиков своей рассылки, и на вопрос о средней продолжительности сна в будние дни наиболее распространённым ответом (36,6%) было «6 часов». При этом ещё 22,5% респондентов ответили «5 часов или меньше» – таким образом, примерно 60% людей спят по будням шесть часов и меньше.
В выходные и праздники наиболее распространенный средний показатель возрастал до «7 часов» (33,7%), то есть респондентам по выходным удаётся спать больше, чем в будни. Хотя большинство (54,5%) назвали идеальным временем сна «8 часов», в действительности достичь этого идеала они не могут.
Более того, 68% ответили, что у них есть проблемы со сном. Самой главной проблемой (58,8%) было то, что они несколько раз за ночь просыпались, далее идёт «неглубокий сон» (44,2%), «ощущение усталости даже после сна» (42,8%) и «часто ходят в туалет» (40,9%).
Наиболее распространённой причиной своих проблем респонденты называли возраст (52,5%), за ним идут стресс на работе (31,6%) и недостаток физических упражнений (31,0%).
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Японское исследование показало, что более 40% тех, кто считает, что спит достаточно, на самом деле недосыпают
- В Японии 48% людей в возрасте 50-59 лет спят менее 6 часов; 30% ничего не делают для улучшения качества своего сна
- Сон в Японии: основные проблемы недосыпания – стресс и возраст
- Япония не спит: бессонница у половины населения страны
- Половина самоубийств от переутомления происходит в течение шести дней с момента появления первых симптомов
- В Японии примут меры по предотвращению чрезмерной сверхурочной работы в условиях пандемии
- Исследование ВОЗ показывает, что долгий рабочий день приводит к ранней смерти
- Мать погибшей сотрудницы «Дэнцу» призывает к дальнейшим мерам по предотвращению смерти от переутомления
- Переутомлённые учителя работают в cреднем по 11 часов в день
- Кароси: как бороться со смертью от переутомления?
- Телерадиокомпания NHK сообщила о смерти журналистки от переутомления
- Кароси – смерть от сверхурочной работы