Японцы мечтают о восьмичасовом сне, но мало кто может полноценно выспаться

Проведенный в Японии опрос показал, что более половины респондентов считают восьмичасовой сон идеальным, но недостижимым вариантом.

Жители Японии в среднем испытывают трудности со временем на сон. В декабре 2024 года компания по производству медицинского оборудования Fujiiryōki провела опрос об этом среди подписчиков своей рассылки, и на вопрос о средней продолжительности сна в будние дни наиболее распространённым ответом (36,6%) было «6 часов». При этом ещё 22,5% респондентов ответили «5 часов или меньше» – таким образом, примерно 60% людей спят по будням шесть часов и меньше.

В выходные и праздники наиболее распространенный средний показатель возрастал до «7 часов» (33,7%), то есть респондентам по выходным удаётся спать больше, чем в будни. Хотя большинство (54,5%) назвали идеальным временем сна «8 часов», в действительности достичь этого идеала они не могут.

Более того, 68% ответили, что у них есть проблемы со сном. Самой главной проблемой (58,8%) было то, что они несколько раз за ночь просыпались, далее идёт «неглубокий сон» (44,2%), «ощущение усталости даже после сна» (42,8%) и «часто ходят в туалет» (40,9%).

Наиболее распространённой причиной своих проблем респонденты называли возраст (52,5%), за ним идут стресс на работе (31,6%) и недостаток физических упражнений (31,0%).

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