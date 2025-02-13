上司に押し付けられた難題で頭を悩ませてなかなか寝付けない。夜中にハッと目が覚めて「ああ、報告書がまだできていなかった！」と心臓が締め付けられる ― と読んで「私のこと？」と思う人も多いのでは？もともと睡眠時間が短い上に、何度も目が覚める、快眠からはほど遠い日本の睡眠事情。

慢性的に睡眠が足りていないと言われる日本人。フジ医療器（大阪市中央区）が同社のメルマガ会員などを対象に2024年12月に実施した「睡眠に関する調査」で平日の平均睡眠時間を聞いたところ、最も多かったのは「6時間」36.6%。「5時間以下」と回答した人も22.5%いて、平日は約6割の人が6時間以下の短い睡眠で過ごしていることが分かった。

休日の平均睡眠時間は「7時間」33.7%が最も多く、平日に比べると長めの睡眠時間を確保している。ただ、理想の睡眠時間は過半数の54.5%が「8時間」と回答しており、平日・休日ともに、満足のいく睡眠時間を確保できていないのが実情だ。

また、68%の人が「睡眠の悩みがある」と回答。具体的な内容としては、「就寝中に何度か目が覚める」58.8％がトップで、「眠りが浅い」44.2%、「寝ても疲れがとれない」42.8%、「トイレが近い」40.9％が続いた。

悩みの原因について最も多かったのは「年齢」52.2％。「仕事のストレス」が31.6％、「運動不足」が31.0％で続いた。

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