Финансовая политика Японии: планы распродажи в лавке на тонущем «Титанике»

Точка зрения

В последнее время, когда по телевизору показывают прямые трансляции с заседаний парламента Японии, огромную часть времени занимают обсуждения инициатив финансовой политики, молчаливо подразумевающих наращивание государственного долга – наиболее ярким примером является вопрос о повышении «барьера в 1 млн 30 тыс. йен» – порога, начиная с которого с заработка взимают подоходный налог.

В краткосрочном плане людям, которым стало крайне тяжело сводить концы с концами из-за нынешнего стремительного роста потребительских цен, конечно, необходимо оказать поддержку. Однако, как я отмечал в предыдущей статье, за последние примерно 30 лет международная конкурентоспособность Японии пришла в упадок. В условиях, когда неизбежно оставаться острой проблема сокращения численности населения, крайне важное значение приобретает реформирование предложения со стороны частного сектора, ведущее к повышению производительности при одновременном восстановлении международной конкурентоспособности. Полагаю это условие непременным для реализации роста оплаты труда, устойчиво превышающего рост потребительских цен.

В противном случае мы уподобимся управляющему лавкой на «Титанике», который твердит: «Нам следует раздавать пассажирам еще больше купонов на скидки» в то время, когда судно уже налетело на айсберг и начало погружаться в пучину. Боюсь, что сейчас мы напоминаем именно такого коммерсанта, который, не видя ничего вокруг из-за того, что ослеплен собственными мечтаниями, настаивает: «Если раздадим больше – наша лавка обязательно добьется роста выручки!»

Одни лишь меры бюджетной поддержки не сделают народ Японии богатым в долгосрочной перспективе. Ниже приводится диаграмма, отражающая соотношение динамики государственных долгов и экономического роста разных стран в 2001–2024 годах.

По горизонтальной оси приведен рост или сокращение соотношения чистого госдолга (сумма непогашенных госдолгов минус государственные активы) и номинального ВВП, а по вертикальной оси – накопленный реальный рост ВВП. Для составления использованы данные МВФ по основным промышленно развитым странам и территориям (с численностью населения более 6 млн жителей).

Задолженность японского правительства увеличивается больше, чем у всех прочих (В последнее время многие говорят о том, что Япония проводит курс жесткой экономии, но факты не подтверждают это заблуждение). Вместе с тем по показателям экономического роста Япония, к сожалению, находится в группе наиболее отстающих.

За период с 2001 по 2024 год мир пережил две сильные встряски – глобальный финансовый кризис, последовавший за крахом инвестиционного банка Lehman Brothers, а также кризис, вызванный пандемией коронавируса. Тем не менее, если посмотреть на график, то долги увеличиваются отнюдь не у всех. Более того, у многих стран они существенно сокращаются. Поразительно, что при всем при том экономический рост у них оказывается выше, чем у Японии.

Все эти страны считают, что меры расширения спроса за счет расходования государственных средств лишены устойчивости (стабильности). Они объясняют это тем, что постоянно использовать в качестве источника финансирования повышение налогов или сокращение расходов невозможно, а в конечном счете такие меры порождают зависимость от выпуска гособлигаций. Именно поэтому если в этих странах и прибегают к тратам из госбюджета, то средства расходуются на усиление потенциала роста частного сектора.

Они исключительно хорошо осознают важность оздоровления ситуации с финансами. В Германии и Швейцарии на уровне конституции установлен так называемый «долговой тормоз», запрещающий с легкостью прибегать к увеличению государственного долга. Фоном выступает осознание того, что трудоспособным поколениям несправедливо перекладывать бремя своих текущих долгов на поколения будущего.

В ноябре прошлого года в Германии коалиционное федеральное правительство распалось из-за того, что премьер-министр и министр финансов разошлись во мнениях, как быть с дефицитом поступлений в федеральный бюджет, величина которого в пересчете на йены составляла всего 1,4 трлн. И даже при том, что две крупнейшие немецкие партии, которым 4 марта предстоит взять в свои руки бразды государственной власти, уже заявили о намерении пересмотреть действовавший до сих пор «долговой тормоз», который, по их мнению, чересчур строг, в сравнении с Японией власти очевидно намерены блюсти куда как более жесткую финансовую дисциплину.

Между тем в последние годы у молодых поколений немцев все большую популярность набирает ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ). И эта самая «Альтернатива» решительно настаивает на сохранении «долгового тормоза». Крайне любопытно то, что в Германии популистская партия относит себя к лагерю сторонников оздоровления государственных финансов.

В Швеции если заболевает человек, здоровый возраст которого сочтут превышающим 80 лет, то в принципе к нему не применяют такие медицинские методы продления жизни, как гастростома. Это объясняется тем, что в стране уделяют большое внимание достоинству тех, кто находится в конце своего жизненного пути, и вместе с тем поддерживают благополучие государственных финансов, а сэкономленные таким образом денежные средства направляются на финансирование образования и медицинского обслуживания молодежи.

В Дании в феврале 2023 года в связи с увеличением оборонных расходов было принято решение сократить на один число национальных праздничных дней, и страна отказалась от одного из христианских праздников, который она отмечала на протяжении более 300 лет. В этой стране исключительно велико бремя, которое непосредственно несет на себе само население – доля налогов и страховых отчислений в 2021 году составила 65% (в Японии этот показатель составляет 48%). Будучи крайне ограничены в возможности повышать налоги, правительство и парламент были вынуждены обратиться к народу и призвать его работать больше на один день в году, чтобы иметь возможность оплачивать возросшие оборонные расходы.

Не только эти четыре страны, но практически все промышленно развитые зарубежные страны считают устойчивый рост дефицита государственных финансов опасным. Результаты опроса общественного мнения Исследовательским центром Пью в Соединенных Штатах тоже свидетельствуют о том, что доля людей, считающих дефицит государственных финансов поводом для опасений о состоянии американской экономики, увеличивается: если в 2019 году она составила 48%, то в текущем она выросла до 57%. При этом председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с предостережением: если правительство будет распоряжаться финансами так, как оно это делает сейчас, то в будущем финансовое состояние американского государства потеряет стабильность. Хотя в Японии в последнее время увеличивается число тех, кто считает, что «гособлигаций можно выпускать сколько угодно», пагубность такого отношения уже проявляется в реальности. Из-за колоссальной величины непогашенного государственного долга, по которому, с учетом масштабов экономики, Япония занимает первое место в мире, Банк Японии очень боится резкого роста ставок по государственным облигациям, из-за чего даже при том, что на данный момент инфляция в Японии выше, чем в Соединенных Штатах и Европе, отход Банка Японии от сверхмягкой монетарной политики крайне медлителен. Необходимо понимать, что именно это приводит к удешевленияю национальной валюты, вызывая стремительный рост стоимости продуктов питания и цен на энергоносители, который столь тяжко обременяет нашу повседневную жизнь.

Фотография к заголовку: Председатель Демократической партии для народа Тамаки Юитиро проводит пресс-конференцию по случаю окончания срока полномочий, 4 марта 2025 г, парламент Японии (© Jiji Press)

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