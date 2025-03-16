Принц Хисахито: жизнь юного члена императорского дома Японии в фотографиях

Третьего марта принц Хисахито принял участие в своей первой пресс-конференции после наступления совершеннолетия – в сентябре 2024 года ему исполнилось 18 лет. Здесь мы рассмотрим этапы взросления молодого принца, который является вторым в очереди на престол.

Принц Хисахито родился 6 сентября 2006 года у принца Фумихито и принцессы Кико (в настоящее время – наследные принц и принцесса). Он стал первым мальчиком, родившимся в императорской семье за ​​41 год, и поскольку Закон об императорском доме Японии допускает на престол только мужчин, в настоящее время он является вторым в очереди после своего отца. Если закон не изменится, он однажды станет императором, поскольку является единственным мужчиной в своём поколении членов императорского дома.



Принц Фумихито и принцесса Кико с принцем Хисахито после выписки из больницы 15 сентября 2006 г. (© AFP/Jiji)



Принц Хисахито посещает детский сад при Университете Отяномидзу в апреле 2010 г. (© Jiji; представительское фото)



В ноябре 2011 года принц Хисахито принял участие в традиционной церемонии тякко-но ги, которую проводят для детей императорского дома в возрасте около пяти лет. Он стоит перед своими родителями, со своими старшими сёстрами принцессой Мако (крайняя слева) и принцессой Како (крайняя справа) (© Jiji)



Принц Хисахито поступает в начальную школу Университета Отяномидзу в апреле 2013 г. (© AFP/Jiji)

Принц Хисахито поступил в среднюю школу при Университете Отяномидзу в апреле 2019 года. После отречения его деда, императора Акихито, 1 мая 2019 года на престол взошёл его дядя, император Нарухито, в связи с чем Хисахито стал вторым в очерёдности наследования императорского титула. В августе того же года во время летних каникул он совершил свою первую зарубежную поездку с родителями в Бутан, где принял участие в визите вежливости к королю и королеве.



Принц Хисахито едет на муле в Бутане в возрасте 12 лет (предоставлено Управлением императорского двора; © Reuters)

Хисахито поступил в старшую школу при Университете Цукуба в апреле 2022 года, где вступил в клуб бадминтона. После своего восемнадцатилетия в сентябре 2024 года, когда он официально стал взрослым, в марте 2025 года он дал свою первую пресс-конференцию. С апреля он будет изучать биологию в Университете Цукуба; он проявлял живой интерес к насекомым с юных лет.



Принц Хисахито кормит лошадь в Таканэдзава, Тотиги, 26 марта 2009 г. (© Jiji)



Принц Хисахито рассматривает образец слизистой плесени в музее Минаката Кумагусу в Сирахаме, Вакаяма, 5 декабря 2017 г. (© Jiji; представительское фото)



Наблюдение за природой в поместье Акасака в Токио, 10 августа 2018 г. (предоставлено Управлением императорского двора; © Reuters)

6 сентября принц Хисахито проведёт официальную церемонию совершеннолетия. Хотя обычно это мероприятие проводится для членов императорской семьи в день совершеннолетия, в этом случае было решено провести его годом позже, в девятнадцатый день рождения Хисахито, чтобы не мешать его учёбе в старшей школе. После церемонии он примет участие в мероприятиях императорского дома как взрослый.

Фотография к заголовку: Принц Хисахито на своей первой пресс-конференции 3 марта 2025 г. (© Kyōdō; представительское фото)

Статьи по теме