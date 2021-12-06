Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, приняла участие в церемонии празднования своего совершеннолетия в императорском дворце в Токио.

Принцесса Айко, которой 1 декабря исполнилось 20 лет, утром 5 декабря посетила Три дворцовых святилища во дворце, чтобы выразить почтение предкам и божествам императорского дома.

Затем она была получила Большой Кордон Ордена Драгоценной короны от императора Нарухито в зале Хоо-но ма. По словам представителя Управления императорского двора, при вручении ордена император выглядел растроганным.

ДнЁем в том же зале принцесса приветствовала родителей.

После мероприятия принцесса Айко в белой формальной одежде с декольте и в тиаре появилась на галерее дворца. Когда журналисты поздравили её, принцесса поблагодарила и с улыбкой поклонилась.

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