Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней

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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Японской принцессе Айко, единственному ребёнку императора Нарухито и императрицы Масако, исполнилось 20 лет, она достигла совершеннолетия по законам Японии.

В письменных комментариях по случаю дня рождения принцесса сказала: «Я надеюсь, что смогу искренне выполнять все обязанности как взрослый член императорского дома, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь императору и императрице».

Обычно члены императорского дома встречаются с прессой до того, как им исполнится 20 лет, но принцесса Айко планирует провести пресс-конференцию на третьей неделе марта следующего года, сообщило Управление императорского двора.

«Всё до сих пор пережитое мной стало достоянием моей жизни, – сказала она в комментариях, добавив: – Я искренне ценю всех, кого встретила».

Принцесса Айко выразила обеспокоенность по поводу людей, испытывающих трудности в связи с пандемией COVID-19. «Моё сердце болит оттого, что многие умерли, – сказала она. – Я надеюсь, что мирная и яркая жизнь придёт к каждому как можно скорее».

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