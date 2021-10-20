Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке

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Токио, 19 октября (Jiji Press). Японская принцесса Мако посетила три святилища в императорском дворце в Токио, чтобы сообщить предкам императорской семьи и божествам о своём предстоящем браке с простолюдином Комуро Кэем.

Женщины императорского дома, которые покидают состав членов дома после замужества, обычно выполняют обряд Касикодокоро-корэйдэн-синдэн-ни-эссуру-но ги для поклонения предкам и божествам и сообщить о браке в зданиях святилищ в традиционных костюмах.

Поскольку предстоящий брак принцессы Мако и Комуро вызвал неоднозначную реакцию в обществе, принцесса посетила территорию святилищ в порядке частного мероприятия, а не в форме обряда, и выразила свое почтение предкам и божествам во дворе перед зданиями святилищ.

Под моросящим дождем одетая в светло-бирюзовое платье принцесса Мако прошла в главные ворота святилища около 10 часов утра, и похоже, она немного переживала.

Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, сообщит о своём браке императору Нарухито и императрице Масако, своим дяде и тете, 22 октября, почётным императору Акихито и императрице Митико, бабушке и дедушке, – 25 октября. Принцесса Мако и Комуро зарегистрируют свой брак в муниципальном управлении 26 октября и проведут пресс-конференцию позже в тот же день.

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