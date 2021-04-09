Комуро Кэй подтвердил намерение жениться на принцессе Мако

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Комуро Кэй, обручённый с японской принцессой Мако, племянницей императора Нарухито, опубликовал заявление, в котором подтвердил намерение жениться на ней.

«Наши чувства и мысли о браке никак не изменились», – сказал в заявлении, опубликованном его адвокатом, 29-летний Комуро, который в своё время познакомился с принцессой, когда они учились в университете.

В 24-страничном заявлении с четырёхстраничным резюме Комуро, который в настоящее время учится в юридической школе в Нью-Йорке, коснулся финансового скандала, связанного с его матерью, заявив, что он стремится исправить неверную информацию по этому поводу, насколько это возможно.

В заявлении подробно рассказывается, как мать Комуро получила финансовую помощь от своего бывшего жениха и как велись переговоры по поводу денег.

В заявлении Комуро сказал, что промолчал о скандале, чтобы защитить частную жизнь бывшего жениха матери и провести переговоры с ним.

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