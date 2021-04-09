Комуро Кэй подтвердил намерение жениться на принцессе Мако
НовостиОбщество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 апреля (Jiji Press). Комуро Кэй, обручённый с японской принцессой Мако, племянницей императора Нарухито, опубликовал заявление, в котором подтвердил намерение жениться на ней.
«Наши чувства и мысли о браке никак не изменились», – сказал в заявлении, опубликованном его адвокатом, 29-летний Комуро, который в своё время познакомился с принцессой, когда они учились в университете.
В 24-страничном заявлении с четырёхстраничным резюме Комуро, который в настоящее время учится в юридической школе в Нью-Йорке, коснулся финансового скандала, связанного с его матерью, заявив, что он стремится исправить неверную информацию по этому поводу, насколько это возможно.
В заявлении подробно рассказывается, как мать Комуро получила финансовую помощь от своего бывшего жениха и как велись переговоры по поводу денег.
В заявлении Комуро сказал, что промолчал о скандале, чтобы защитить частную жизнь бывшего жениха матери и провести переговоры с ним.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…
- Проявление отцовских чувств к дочерям на пресс-конференциях императорского дома по случаю дней рождения: с какими чувствами встречает 55-летие принц Акисино?
- Правительство Японии обсуждает возможность сохранения женщин в составе императорского дома после замужества в качестве принцесс для выполнения общественных функций
- Открытое письмо принцессы Мако: «Брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»
- Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери
- Принцесса Мако планирует замужество
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како
- [Новости] Принцесса Мако японского императорского дома обручится с бывшим соучеником по университету
- [Новости] Принцесса Мако ветви Акисино императорского дома Японии и Комуро Кэй объявили о предварительной помолвке
- [Новости] Планировавшаяся на этот год свадьба японской принцессы Мако откладывается
- [Новости] Принцесса японского императорского дома Аяко официально известила предков и божеств о вступлении в брак
- [Видео] Принцесса Како посетила собрание Общества поддержки матерей детей с дефектами слуха и выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како