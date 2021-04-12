Принцесса Мако просит отнестись с пониманием к заявлению её жениха Комуро Кэя
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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Японская принцесса Мако попросила понимания общественности в отношении заявления, которое сделал 8 апреля Комуро Кэй, с которым она обручена. В заявлении говорилось о денежном скандале с участием его матери и её бывшего жениха.
«Я была бы признательна, если кто-то отнесётся с пониманием к различным деталям того, как возникла проблема, после прочтения этого опубликованного заявления», – сказала 29-летняя принцесса Мако, первая дочь наследного принца Акисино, младшего брата императора Нарухито и первого в списке наследования императорского трона Японии.
По словам Кати Такахару, мажордома наследного принца, комментарии принцессы Мако распространены через Управление императорского двора.
По словам Кати, наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико, похоже, рассматривают это заявление как проявление усилий семьи Комуро, направленных на реальное решение проблемы.
По словам Кати, Комуро, официальная помолвка которого с принцессой Мако была отложена из-за проблемы, проконсультировался с ней по поводу заявления, и его стремление решить проблему путем переговоров с бывшим женихом его матери отражает мнение принцессы Мако.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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