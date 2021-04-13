Комуро Кэй, обручённый с принцессой Мако, собирается выплатить компенсацию бывшему жениху своей матери
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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Комуро Кэй, предварительно помолвленный с японской принцессой Мако, теперь готов выплатить компенсацию бывшему жениху его матери, как сообщил в понедельник его адвокат.
Денежная проблема между семьёй Комуро и бывшим женихом остается камнем преткновения на пути к официальной помолвке между 29-летними Комуро и принцессой Мако.
8 апреля Комуро, который в настоящее время учится в США, выступил с заявлением, в котором подробно разъяснил денежную проблему.
В заявлении он сказал, что его семья стремится заручиться пониманием бывшего жениха, устраняя разногласия между двумя сторонами, но сохраняя при этом позицию невыплаты расчетных денег без переговоров с бывшим женихом. Однако теперь Комуро надеется решить этот вопрос деньгами, и это заявление покажет общественности, что его семья стремится к урегулированию путем переговоров, по словам его адвоката.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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