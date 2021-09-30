1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Управление императорского двора 1 октября может объявить о предстоящей свадьбе принцессы Мако с Комуро Кэем, сообщили 29 сентбря информированные источники.

Управление также должно объявить о том, что традиционные обряды, связанные с браком, в том числе церемония помолвки Носай-но-ги, проводиться не будут, и что по просьбе принцессы Мако ей не будет выплачено единовременное пособие, полагающееся в случае брака, она отказалась от него в ответ на критику со стороны общественного мнения по поводу брака, в основном из-за финансового скандала с участием матери Комуро.

После неформальной помолвки в сентябре 2017 года она и Комуро должны были провести свадебную церемонию в ноябре 2018 года. В феврале 2018 года агентство заявило, что мероприятия, связанные с браком, будут отложены до 2020 года после решения денежного спора между матерью Комуро и её бывшим женихом. Свадьба потом снова откладывалась.

27 сентября Комуро впервые за три года после учёбы в США вернулся в Японию из Нью-Йорка, где он учился в юридической школе.

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