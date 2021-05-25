Обручённый с принцессой Мако императорского дома Японии Комуро Кэй закончил юридическую школу в Нью-Йорке
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Токио, 24 мая (Jiji Press). Комуро Кэй, неофициально помолвленный с японской принцессой Мако, окончил юридическую школу Университета Фордхэм в Нью-Йорке.
23 мая юридическая школа провела церемонию выдачи дипломов онлайн.
Комуро (29 лет), начал учиться в школе для получения квалификации юриста в августе 2018 года. Он учился в докторантуре в течение двух лет после годичного обучения в магистратуре.
По словам адвоката Комуро, он планирует сдать экзамен на адвоката в штате Нью-Йорк в июле.
29-летняя принцесса Мако – первый ребёнок наследного принца Акисино, младшего брата императора Нарухито и первого в очерёдности наследования императорского титула, и наследной принцессы Кико.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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