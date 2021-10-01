Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако

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Токио, 1 октября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии официально объявило, что 26 октября принцесса Мако выйдет замуж за Комуро Кэя.

29-летняя принцесса, старшая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, проведет пресс-конференцию вместе с 29-летним Комуро в день их свадьбы.

После неформальной помолвки в сентябре 2017 года принцесса, племянница императора Нарухито, и Комуро должны были провести свою свадебную церемонию в ноябре 2018 года, но в феврале 2018 года управление заявило, что мероприятия, связанные с браком, будут отложены до 2020 года после завершения денежного спора между матерью Комуро и ее бывшим женихом. Свадьба потом ещё несколько раз была отложена.

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