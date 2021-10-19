Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи

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Токио, 17 октября (Jiji Press) - В воскресенье на церемонии «Каннамэсай-Кэнсё-но-Ги» присутствовала принцесса Мако. Это ее последняя возможность принять участие в таком мероприятии в качестве члена императорской семьи.

Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, собирается выйти замуж за простолюдина Комуро Кэя 26 октября. В соответствии с Законом об Императорском доме после вступления в такой брак принцесса Мако потеряет статус члена императорской семьи.

Помимо принцессы Мако на церемонии в Императорском дворце в Токио присутствовали император Нарухито и другие члены императорской семьи, в том числе наследный принц Акисино, наследная принцесса Кико и их вторая дочь принцесса Како.

Императрица Масако отсутствовала по состоянию здоровья.

Принцесса Мако и принцесса Како въехали на территорию дворца на машине через ворота Хандзомон. Принцесса Мако была в маске и помахала собравшимся возле дворца людям, чтобы они ее заметили. При этом одна женщина пожелала принцессе Мако счастья.

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