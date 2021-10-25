Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет

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Токио, 23 октября (Jiji Press). Принцессе Мако, которая выйдет из числа членов императорского дома после свадьбы с простолюдином Комуро Кэем, исполнилось 30 лет.

Принцесса, племянница императора Нарухито, спокойно готовится к свадьбе, сообщает Управление императорского двора.

В условиях пандемии COVID-19 не будут проводиться празднования дней рождения Мако, старшей дочери наследного принца Акисино, и принцессы Кико.

В прошлом году принцесса Мако вместе со своими родителями и младшей сестрой, принцессой Како, онлайн разговаривала с экспертами из различных областей, включая инфекционные заболевания и уход за детьми.

В качестве своей последней официальной обязанности члена императорского дома принцесса Мако до 24 октября являлась почётным президентом международного фестиваля керамики в префектуре Гифу в центральной Японии. В конце прошлого месяца она отправила видеообращение для церемонии открытия мероприятия.

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